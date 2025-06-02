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Почему Путин боится прекращения огня: дипломат объяснил, как война стала ловушкой для РФ

Руслан Иваненко
2 июня 2025, 18:40
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Кремль не соглашается на прекращение огня из-за страха перед внутренней дестабилизацией.
переговоры, Путин
Кремль отвергает предложение о паузе в войне / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Россия отказалась от 30-дневного перемирия
  • Путин не хочет останавливать войну из-за политических рисков
  • Дипломат связывает отказ с давлением элит и общества

Москва не соглашается на временное прекращение огня, поскольку это противоречит интересам российского руководства и лично Владимира Путина. Такое мнение высказал дипломат Владимир Пузырко, пишет "Эспрессо".

"Почему Россия не соглашается на 30-дневное перемирие? Во-первых, она хочет продолжения войны. Условия Дональда Трампа и его отношения с Путиным, хотя и странные, все же приносят определенные результаты. В частности, переговоры в Стамбуле между Украиной и Россией частично стали возможными благодаря вмешательству Трампа", - отметил Пузырко.

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Он также добавил, что на решение Кремля влияют внутренние факторы, в частности экономические проблемы, падение цен на нефть и значительные потери среди военных.

"Во-вторых, экономический кризис, надвигающийся на Россию, снижение цен на нефть, а также количество погибших российских военных заставляют руководство РФ рассматривать возможность переговоров", - пояснил дипломат.

По его мнению, Путин оказался в безвыходной ситуации, когда любое решение - как остановка войны, так и ее продолжение - создает политические риски.

"Это вызвало бы в российском обществе ряд вопросов: почему она начиналась, с какой целью и что в итоге было достигнуто? Путин фактически загнан в угол: он не может ни двигаться вперед, ни отступить. Думаю, что отказ от перемирия связан с тем, что со стороны российской элиты могут возникнуть вопросы к президенту РФ", - подчеркнул Пузырько.

Переговоры в Стамбуле 2 июня - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Зеленский назвал условия Украины на переговорах с РФ в Стамбуле. Владимир Зеленский назвал основные детали позиции Украины на предстоящих переговорах с российской делегацией в Стамбуле.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров в Стамбуле. В комментарии журналистам он подтвердил, что переговоры между украинской и российской сторонами в Стамбуле завершились. Президент подчеркнул, что он ожидает полный доклад министра обороны Рустема Умерова по результатам встречи.

Ранее бывший российский дипломат Бондарев раскрыл реальный план РФ и отметил, что переговоры в Стамбуле не приведут к миру. По его словам, Путин считает, что у него на руках все козыри.

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Стамбульские переговоры - что о них известно

Переговоры Украины и России сначала на территории Беларуси, а затем в Турции состоялись весной 2022 года.

10 марта в рамках дипломатического форума в Анталье прошла встреча министров иностранных дел Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова, а переговоры на уровне делегаций стартовали 29 марта в Стамбуле.
В ходе встречи украинская сторона передала российским делегатам проект соглашения - так называемое "Стамбульское коммюнике".

В течение апреля стороны обсуждали проект соглашения по видеосвязи на уровне делегатов и рабочих групп, но к маю были вынуждены признать, что переговоры забуксовали.

24 ноября 2023 года Давид Арахамия заявил, что на переговорах, проходивших в феврале-марте 2022 года в Беларуси и Турции, делегация из Москвы обещала Киеву заключение мира за отказ от вступления в НАТО. По его словам, Украина отказалась из-за отсутствия доверия к россиянам, также пришлось бы менять Конституцию, а тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон якобы предлагал "просто воевать".

Позже бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Стамбульские переговоры были вполне реальны и вели к мирному соглашению на выгодных для Украины условиях.

Издание The Wall Street Journal раскрыло детали мирного соглашения, которое разрабатывалось украинской и российской стороной весной 2022 года.

Как пишет издание, документ датирован 15 апреля 2022 года. Участники переговоров с обеих сторон пытались прекратить боевые действия, согласившись превратить Украину в "постоянно нейтральное государство, которое не участвует в военных блоках". Кроме того, речь шла о том, чтобы лишить Украину возможности восстанавливать свою армию при поддержке Запада и оставить аннексированный Крым под фактическим контролем России.

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