Что пугает Кремль: политолог назвал главные страхи Москвы в войне с Украиной

Дроновые атаки и диверсии со стороны Украины остаются самыми большими факторами тревоги для российских властей, рассказал политолог Андрей Золотарев.

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Политолог назвал главные страхи Москвы в войне с Украиной / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, 4 отдельная танковая бригада

О чем сказал Золотарев:

Кремль не боится украинского наступления

Дроновые атаки и диверсии больше всего "делают нервы" Кремлю

Граждане РФ почти не чувствуют войны

В Кремле уже не боятся украинского наступления, но до сих пор нервно реагируют на дроны, диверсии и непредсказуемые удары в глубоком тылу, именно это сегодня больше всего беспокоит российское руководство. Об этом во время чата на Главреде рассказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

По его словам, в Кремле со временем приспособились, хотя определенный период действительно царил страх перед техникой НАТО и возможным наступлением украинских сил. Особенно впечатление произвела Харьковская операция, которая стала для российского руководства настоящим шоком, ведь украинские войска освободили значительную часть территории, а российская армия понесла существенные потери в технике. Показательно, что крупнейшим "поставщиком" танков для ВСУ фактически стала сама российская армия - более 300 ее танков были захвачены как трофеи и переданы на вооружение украинским силам.

"Однако, когда наше разрекламированное контрнаступление превратилось в "бросание стаканов в бетонную стену", Россия адаптировалась, решив, что ВСУ не так уж и страшны. Сейчас Кремлю больше всего "делают нервы" наши дроновые удары по российской территории и диверсионные акции. Но, в целом, Россия адаптировалась к затяжной войне", - указывает он.

По словам Золотарева, российское общество почти не чувствует войны, что позволяет Кремлю вести ее без значительного внутреннего сопротивления. В 2022 году, когда Украина мобилизовала около миллиона человек, в России численность армии осенью составляла менее 400 тысяч, и из-за потерь в контрактных подразделениях возник дефицит резервов.

Политолог отмечает, что это привело к мобилизации, в результате которой около полутора миллионов мужчин выехали из России, что ярко проявилось на границах, в частности с Грузией. В этот период появился Пригожин, чья активность имела определенное влияние. Впоследствии Россия изменила подход и сосредоточилась на наборе контрактников, предлагая денежные стимулы вместо принуждения.

Смотрите видео, в котором Андрей Золотарев рассказал о том, как Путин играет на чувствах Трампа, к какому выбору толкают Украину США, и возможен ли крах России:

Он указывает на то, что для многих россиян сумма в 20 тысяч долларов за подписание контракта является весомым аргументом. Учитывая специфику общества, где ценность жизни занижена, Россия и в дальнейшем ежемесячно набирает по 30-40 тысяч новых военных.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские спецслужбы с помощью беспилотников нанесли удары по стратегическим авиабазам России, в результате чего были уничтожены несколько ракетоносцев. По информации Axios, президент США Дональд Трамп не был предупрежден о подготовке этой операции.

Военный аналитик Александр Коваленко отметил, что Россия не сможет оперативно восстановить потери этих важных элементов своего авиапарка.

Тем временем появился полный текст документа, который Украина планирует представить на переговорах в Стамбуле 2 июня. Как сообщает Reuters, центральным пунктом этого проекта соглашения является требование полного прекращения боевых действий на суше, в воздухе и на море как обязательного условия для начала мирного процесса.

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Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) - украинский политолог, руководитель центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

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