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Мощная атака на авиабазы РФ: знал ли Трамп о подготовке к налету дронов

Ангелина Подвысоцкая
1 июня 2025, 19:20
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Украинские спецслужбы запустили с грузовиков "рой" беспилотников для ударов по РФ.
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Трамп, нападение на Россию
Трамп не знал о подготовке к атаке на РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что известно:

  • На российских аэродромах прогремели взрывы
  • В результате атаки были повреждены российские стратегические самолеты
  • Трамп не знал о подготовке к спецоперации

Украинские спецслужбы уничтожили беспилотниками российские стратегические бомбардировщики на нескольких базах РФ. Американский президент Дональд Трампа не был предупрежден заранее о подготовке к атаке. Об этом сообщает Axios со ссылкой на украинского чиновника.

Атакованные самолеты использовались оккупантами для авиаударов по украинским городам. Они были атакованы дронами с грузовиков, которые тайно разместили вблизи авиабаз.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, в Мурманской области вспыхнул пожар на военном аэродроме стратегической авиации РФ "Оленья", где прогремели по меньшей мере десять взрывов. Также была атакована авиабаза "Белая". По предварительным оценкам, российские силы могли потерять более 40 стратегических бомбардировщиков.

Впоследствии СМИ раскрыли новые детали ударов по стратегическим аэродромам РФ. В результате операции "Паутина" был поражен 41 самолет. Операцию лично контролировал президент Украины и Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский, а ее реализацией занимались Василий Малюк и команда СБУ.

По информации источников, все участники этой уникальной операции уже длительное время находятся в Украине. Поэтому, если российские власти начнут демонстративные задержания, это будет не более чем показательная акция для собственной аудитории.

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