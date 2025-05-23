Развернуло на 180°, а потом взрыв: в РФ разбился вертолет Ми-8, есть погибшие

На месте падения уже работают российские экстренные службы.

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В РФ упал вертолет / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Википедия

Что случилось:

В Орловской области РФ потерпел крушение российский вертолет Ми-8

Инцидент произошел около 14:00 в районе Нарышкино Урицкого района

В Орловской области России произошла авиационная катастрофа. По предварительным данным, речь идет о падении многоцелевого вертолета типа Ми-8. Об этом сообщают российские Telegram-каналы, ссылаясь на очевидцев происшествия.

По их словам, инцидент произошел вблизи населенного пункта Нарышкино, что в Урицком районе.

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Россияне сообщают, что перед падением вертолет развернуло на 180 градусов. По словам очевидцев, вертолет дымил во время падения.

Около 14:00 воздушное судно упало на землю, после чего возник пожар.

Катастрофа МИ-8 / фото: тг-канал Главред

Очевидцы рассказывают, что с места аварии раздавались громкие взрывы. Сейчас на месте работают экстренные службы РФ.

По данным Telegram-каналов, в результате крушения военного вертолета Ми-8 уже есть двое погибших, предварительно, это пилот и бортмеханик.

Сообщается, что Ми-8 летел в сторону Смоленской области, на аэродром базирования в Вяземском районе. Причина падения - отказ двигателя.

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Главред писал, что в начале мая ракета ВСУ сбила Су-30 РФ под Новороссийском. Так, Украина впервые интегрировала противовоздушные средства в морские дроны.

Также и президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что 3 мая ВСУ "отминусовали" второй за сутки российский самолет в Крыму. Глава государства поблагодарил каждого нашего воина за их храбрость, выдержку и преданность.

Российский Су-30 морским дроном Magura уничтожил спецподразделение ГУР МО Украины Group 13 совместно с СБУ и Силами обороны впервые в мире. Самолет стоимостью около $50 млн был сбит ракетой с дрона и упал в море.

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Что за вертолет Ми-8? Ми-8 - советский многоцелевой вертолет, разработанный конструкторским бюро имени Миля в начале 1960-х годов. Ми-8 - и его модификации - самый массовый двухдвигательный вертолет в мире (всего построено более 17 тысяч экземпляров всех модификаций), сообщает портал "Википедия".

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