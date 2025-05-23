Развернуло на 180°, а потом взрыв: в РФ разбился вертолет Ми-8, есть погибшие

Что случилось:
- В Орловской области РФ потерпел крушение российский вертолет Ми-8
- Инцидент произошел около 14:00 в районе Нарышкино Урицкого района
В Орловской области России произошла авиационная катастрофа. По предварительным данным, речь идет о падении многоцелевого вертолета типа Ми-8. Об этом сообщают российские Telegram-каналы, ссылаясь на очевидцев происшествия.
По их словам, инцидент произошел вблизи населенного пункта Нарышкино, что в Урицком районе.
Россияне сообщают, что перед падением вертолет развернуло на 180 градусов. По словам очевидцев, вертолет дымил во время падения.
Около 14:00 воздушное судно упало на землю, после чего возник пожар.
Очевидцы рассказывают, что с места аварии раздавались громкие взрывы. Сейчас на месте работают экстренные службы РФ.
По данным Telegram-каналов, в результате крушения военного вертолета Ми-8 уже есть двое погибших, предварительно, это пилот и бортмеханик.
Сообщается, что Ми-8 летел в сторону Смоленской области, на аэродром базирования в Вяземском районе. Причина падения - отказ двигателя.
Другие авиационные катастрофы в России
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Что за вертолет Ми-8?
Ми-8 - советский многоцелевой вертолет, разработанный конструкторским бюро имени Миля в начале 1960-х годов. Ми-8 - и его модификации - самый массовый двухдвигательный вертолет в мире (всего построено более 17 тысяч экземпляров всех модификаций), сообщает портал "Википедия".
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