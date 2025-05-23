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Орбана ждут сильные неприятности: ЕС готовится серьезно наказать Венгрию

Даяна Швец
23 мая 2025, 08:34
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Министры стран ЕС проведут уже восьмое слушание по ситуации в Венгрии.
Виктор Орбан, заседание ЕС
Право голоса в ЕС может быть утрачено у Венгрии / Коллаж: Главред, фото: flickr

Главное:

  • Венгрия под угрозой потери полномочий в ЕС из-за нарушения ценностей
  • Совет ЕС 27 мая рассмотрит запуск процедуры по статье 7 в отношении Венгрии

Венгрия имеет все шансы потерять ключевые полномочия в Европейском Союзе. Все из-за нарушения ценностей блока, сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Уже 27 мая Совет Европейского Союза по общим вопросам (General Affairs Council) планирует провести заседание. На нем хотят рассмотреть возможный запуск процедуры в отношении Венгрии.

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"Министры проведут восьмые слушания по Венгрии в рамках процедуры по статье 7, запущенной обоснованным предложением Европейского парламента от сентября 2018 года", - говорится в заявлении.

Отметим, что статья 7 Договора о Европейском Союзе, предусматривает вероятность приостановления отдельных прав государства-члена, если выявлено серьезное и системное и серьезное нарушение основополагающих принципов, на которых основывается сообщество.

Виктор Орбан
Виктор Орбан / Главред, инфографика

На протяжении более трех лет полномасштабного вторжения венгерский премьер-министр Виктор Орбан и его правительство неоднократно публично высказывались против военной поддержки Украины и ее стремления к членству в НАТО. Кроме того, Будапешт решительно выступает против санкционной политики в отношении России.

Последние новости о Венгрии - детали

Как писал Главред со ссылкой на Financial Times, ЕС готовит способ обхода вето Венгрии для введения санкций против РФ. Значительная часть санкций, включая 200 млрд евро замороженных российских государственных активов, может быть перенесена на другую правовую основу.

Недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с заявлением, что Украина координирует кампанию против Венгрии. Так, Будапешт обвиняет Украину в спецоперации для срыва референдума, якобы Киев сотрудничает с венгерской оппозицией для дестабилизации ситуации.

В то же время эксперт Сергей Герасимчук ответил, пойдет ли Орбан на вторжение в Украину. По его словам, Венгрия настроена на существенное усиление армии - по крайней мере вдвое по сравнению с нынешними масштабами.

Больше важных международных новостей:

Скандальные заявления Виктора Орбана об Украине

В апреле 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину несуществующей страной в финансовом плане. Мол, наша страна напрямую зависит от союзников, и если США и Европа прекратят финасирование, война сразу же закончится. Ранее он утверждал, что "Украина становится ничейной землей".

В мае 2023 года Орбан цинично заявил, что Закарпатье - это "древняя венгерская земля".

"Потери украинцев - это наши потери... Там живут и венгры, часть Украины - это древняя венгерская земля, которая теперь принадлежит Украине, и венгры существуют там как коренное население", - сказал Орбан в интервью радио Kossuth.

В ноябре 2022 года Орбан попал в скандал, когда появился на матч национальной сборной Венгрии по футболу в шарфе с украинским Закарпатьем, таким образом намекнув на аннексию региона.

Кроме того, Венгрия систематически обвиняет Украину в якобы "нарушении прав национальных меньшинств" на Закарпатье и пытается блокировать важные инициативы для сотрудничества Киева с Евросоюзом и НАТО.

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