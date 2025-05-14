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Орбан обвиняет Украину: как это повлияет на референдум в Венгрии

Руслан Иваненко
14 мая 2025, 00:59
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Венгрия утверждает, что Украина сотрудничает с венгерской оппозицией для дестабилизации ситуации.
Орбан, Зеленский, ЕС
Орбан заявляет об украинском заговоре / коллаж: Главред, фото: Офис президентаЮ пресс-служба Европарламента, ua.depositphotos.com

О главном:

  • Венгрия обвиняет Украину в спецоперации для срыва референдума
  • Орбан заявил, что Украина координирует кампанию против Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина осуществила спецоперацию, направленную на срыв национального опроса по ее вступлению в Европейский Союз. На своей странице в Facebook Орбан сообщил о созыве Совета обороны из-за "беспрецедентной" разведывательной операции против Венгрии.

Как передает Index, Орбан отметил, что Украина начала скоординированную кампанию по дискредитации Венгрии, стремясь помешать проведению референдума о членстве Украины в ЕС.

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Во время встречи было сообщено, что Украина возобновила свои отношения с Венгрией с целью реализации этой операции.

Виктор Орбан также упомянул партию "Тиса", которую использовали для наступления на оборонительные силы Венгрии, хотя и не назвал ее непосредственно. По его словам, украинская секретная служба активно сотрудничает с венгерской оппозицией в рамках этой операции.

"Такого еще никогда не случалось в памяти человечества", - заявил Орбан, добавив, что венгерские спецслужбы уже готовы к дальнейшим действиям. Он подчеркнул, что правительство Венгрии все же проведет референдум, несмотря на давление со стороны Брюсселя и Киева.

Орбан - инфографика
Орбан - инфографика / Главред, инфографика

Глава партии "Тиса" Петер Мадьяр в свою очередь заявил, что Орбан использует спецслужбы против своих оппонентов из-за страха за свое политическое положение. Он также обвинил премьера в совершении двух преступлений - распространении слухов и сокрытии преступления против государства.

Обострение отношений с Венгрией - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Служба безопасности Украины впервые выявила агентурную сеть венгерской военной разведки, которая занималась шпионской деятельностью против интересов Украины. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

После этого, 9 мая, в центре Будапешта венгерские правоохранители задержали гражданина Украины по подозрению в шпионаже. Им оказался экс-дипломат Сергей Александров, который после завершения службы в МИД начал бизнес в столице Венгрии.

На фоне этих событий венгерская сторона перенесла запланированные на 12 мая переговоры с Украиной по вопросам национальных меньшинств. В Минюсте Украины отмечают, что эти консультации должны были стать стартом постоянного диалога.

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Позиция Орбана относительно Украины

Венгрия выбрала враждебную позицию в отношении Украины в контексте войны с Россией. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан и его коллеги активно распространяют российские нарративы и верят в поражение Украины в войне.

Орбан неоднократно заявлял, что Украина не сможет победить "вторую армию мира" и выступал категорически против предоставления ЕС Украине финансовой и военной поддержки.

27 февраля после саммита в Праге Орбан отметил неспособность Украины победить в войне и заявил, что конфликт обязательно закончится переговорами.

В марте на Анталийском дипломатическом форуме в Турции Орбан заявил, что из "военного конфликта" в Украине нет выхода и он парализует европейскую политику. В то же время премьер Венгрии считает, что время сейчас якобы "работает на Россию".

"Если думать, что время работает на украинцев и Запад, и что продолжение войны может принести Украине военный успех, то есть смысл продолжать. Если кто-то думает, что время работает на Россию и продолжение войны принесет ей успех, то лучше сейчас остановиться. Я лично принадлежу к последнему", - сказал венгерский премьер.

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