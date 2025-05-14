ЕС не хочет провоцировать третью мировую войну: Макрон сделал заявление

Президент Франции заявил, что Европа не хочет войны, но не позволит России действовать безнаказанно.

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Как Франция пытается остановить агрессию России и избежать катастрофы / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото иллюстративное European Union

О главном:

Макрон подчеркнул, что Россия не остановится без препятствий

Франция и ЕС делают максимум для завершения войны

Европа стремится сдержать агрессию России, чтобы избежать эскалации до третьей мировой войны. Страны ЕС прилагают все усилия для того, чтобы остановить российского диктатора Владимира Путина. Об этом заявил президент Франции Эмануэль Макрон, сообщает BFMTV.

В своем выступлении на французском телеканале TF1 Макрон вновь подтвердил намерение Европы и Франции в целом прекратить российскую агрессию в Украине.

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Президент Франции подчеркнул, что российская армия несет угрозу не только Украине, поскольку, по его словам:

"Россия не остановится, если ей позволить действовать беспрепятственно".

"Мы делаем максимум возможного для завершения войны", - добавил Макрон, отметив, что он вместе с европейскими лидерами работает над достижением этого.

Численность вооруженных сил стран Европы / Инфографика: Главред

Он также подчеркнул, что Европа не стремится "спровоцировать третью мировую войну" с Россией, подчеркивая:

"Мы не хотим разжигать третью мировую войну. Роль европейцев - не быть на линии фронта на границе между Россией и Украиной".

Санкции против РФ - главные новости

Ранее сообщалось о том, что Берлин выдвинул ультиматум Путину. Если Москва не примет это требование, то "начнется подготовка" к новым санкциям.

Напомним, ранее "коалиция желающих" поставила РФ жесткий ультиматум. Лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины подготовили совместное заявление по итогам встречи в Киеве.

Как сообщал Главред, лидеры Франции и Великобритании выступили с жестким заявлением, пригрозив России новыми санкциями в случае отказа от соблюдения прекращения огня.

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Что известно о BFMTV? BFMTV - французская телерадиосеть, транслирующая новости, полностью принадлежит RMC BFM. Ее штаб-квартира расположена в Париже, пишет Википедия. Как самый популярный новостной канал в стране с 10 миллионами зрителей ежедневно, BFM TV "может похвастаться долей рынка во Франции, которая является большей, чем любой эквивалентный новостной канал во всем мире".

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