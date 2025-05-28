"Все глубже и глубже": Хайек сделала громкое заявление о муже после 16 лет брака

Сальма Хайек призналась, как на самом деле обстоят дела в их отношениях.

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Сальма Хайек сейчас - актриса рассказала про отношения с мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/salmahayek

Кратко:

Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино вместе 19 лет

Звезда рассказала, что так и не изменилось в их паре за это время

Мексикано-американская актриса Сальма Хайек начала встречаться с французским бизнесменом и миллиардером Франсуа-Анри Пино в апреле 2006 года. Отношения развивались стремительно: уже в марте 2007 года пара объявила о помолвке и беременности Сальмы.

В сентябре того же года на свет появилась Валентина Палома Пино, а через 10 месяцев ее мама, так и не дождавшись свадьбы, разорвала помолвку с предпринимателем. Впрочем, уже в феврале 2009 года Хайек и Пино стали законными мужем и женой.

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Сегодня же, в день 63-летия мужа, актриса сделала громкое заявление об их отношениях. В своем блоге в Instagram она показала фото с Франсуа-Анри и Валентиной, и добавила к нему весьма эмоциональную подпись.

"С Днем рождения, любовь моя! Время идет, а я влюбляюсь в тебя все глубже и глубже. Мы тебя очень-очень-очень сильно любим", - написала Сальма Хайек.

Сальма Хайек сейчас - актриса рассказала про отношения с мужем / instagram.com/salmahayek

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Кто такая Сальма Хайек Сальма Хайек - мексикано-американская актриса, кинорежиссер и продюсер. За свою актерскую карьеру Хайек снялась в более чем 30 фильмах. Она первая мексиканка, которая была номинирована на премию Оскар за лучшую женскую роль, сообщает Википедия. Известные работы: "От заката до рассвета", "Догма", "Фрида", "Бандитки", "Дом Gucci" и др.

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