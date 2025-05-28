Путину рекомендуют готовиться к жестким санкциям: четкий сигнал из Берлина

Мировые лидеры будут давить на Путина, чтобы он сел за стол переговоров.

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Путину стоит готовиться к введению санкций / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Кратко:

Глава МИД Германии провел встречу с государственным секретарем США

Рубио и Вадефул согласовали дальнейшие действия в отношении России и войны в Украине

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефул договорился с государственным секретарем Марком Рубио о координации дальнейших шагов в отношении России. Разговор состоялся во время визита Вадефула в США, передает Sueddeutsche Zeitung.

Глава МИД Германии признался, что обсуждал с Марко Рубио то, как положить конец гибели гражданских людей в Украине, и сошелся на требовании немедленного прекращения огня.

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Вадефул подчеркнул, что Украина готова на перемирие, а вот Россия - нет.

"Поэтому сегодня мы договорились, что будем тесно координировать следующие шаги, чтобы Путин наконец сел за стол переговоров", - рассказал он.

Министр иностранных дел Германии добавил, что по словам Рубио, если Путин откажется от прекращения огня, то будут приняты меры и российскому диктатору "следует быть готовым к этому". Вероятно, имея в виду введение санкций.

Какое влияние имеют санкции на Россию? / Главред: инфографика

Санкции против РФ - последние новости

Недавно Дональд Трамп ответил, почему он не ввел санкции против России. Американский лидер сказал, что не хочет "портить" шансы на мирное соглашение, добавив, что при необходимости встретится с Владимиром Зеленским и Путиным.

В то же время Трамп все же не исключает возможность введения новых тарифов против страны-агрессора России как средство давления для достижения мира.

Как писал Главред со ссылкой на Politico, Трамп начинает терять терпение в отношении российского диктатора Путина. Представитель американской администрации сказал, что "Путин опасно близко подходит к тому, чтобы сжечь золотой мост, который Трамп проложил к нему".

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Что такое санкции? Санкции - карательная мера правового воздействия/регулирования, мера принуждения в отношении государства, нарушившего международные нормы, договоры, обязательства; специальные экономические и другие ограничительные меры, применяемые против физических или юридических лиц по законодательству определенного государства, пишет Википедия.

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