Украина передала России документ с условиями прекращения огня - что известно

Министр обороны Украины Рустем Умеров призвал российскую сторону не затягивать процесс и передать документ со своими условиями для прекращения огня.

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Украина передала РФ документ о прекращении огня, - Рустем Умеров / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Офис президента

О чем говорится в материале:

Украина передала РФ документ с условиями прекращения огня

У России есть 4 дня, чтобы предоставить документ со своими условиями

Украина передала российской стороне документ о прекращении огня, теперь у российской стороны есть около 4 дней, чтобы передать свой. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Умеров сообщил, что после встречи в Турции 16 мая международное сообщество ожидало от России четко сформулированный "меморандум" с их видением шагов к прекращению огня, который должен был быть передан Украине и партнерам.

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Однако российская сторона медлила с этим процессом. Однако благодаря давлению, в частности после жестких заявлений президента Трампа, лидеров Европы и президента Зеленского, которые продемонстрировали единство мира в вопросе мира для Украины - Москва наконец сообщила, что документ подготовлен. В то же время россияне до сих пор откладывают его передачу.

"Я передал главе российской делегации наш документ, который отражает украинскую позицию. Они получили этот документ. Мы подтверждаем готовность Украины к полному и безусловному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работы. Мы не против встреч с россиянами и ожидаем их "меморандум", чтобы встреча была не пустой и могла реально приблизить завершение войны", - подчеркнул министр обороны Украины.

Умеров отметил, что у России остается минимум четыре дня до вылета, чтобы передать документ для дальнейшей обработки.

Он подчеркнул, что Украина всегда была и будет оставаться максимально конструктивной, а встречи должны приносить реальные результаты, поэтому каждая из них должна быть тщательно подготовлена.

По словам Умерова, российская сторона пообещала передать "меморандум" сразу после обмена, поэтому Киев призывает немедленно выполнить это обещание и прекратить попытки превратить переговоры в деструктивный процесс.

"Дипломатия должна быть содержательной, а новая встреча должна иметь результат", - резюмировал он.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, канцлер Германии Фридрих Мерц выразил скепсис относительно инициатив, направленных на прекращение огня в Украине. Он подчеркнул, что переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным вряд ли приведут к реальному урегулированию конфликта.

Тем временем второй раунд прямых переговоров между Украиной и Россией запланирован на 2 июня в Стамбуле. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва намерена передать украинской стороне подготовленный "меморандум" во время этой встречи.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждает, что украинская и российская делегации якобы ведут работу над согласованием условий для возможного временного прекращения боевых действий.

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Кто такой Рустем Умеров Рустем Энверович Умеров - украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019-2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем Руководителя Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы. С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым". В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

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