У Путина заговорили о "перемирии" и рассказали об условиях прекращения огня

Российская и украинская переговорные группы якобы работают над согласованием условий, говорит Дмитрий Песков.

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Дмитрий Песков прокомментировал перспективы переговоров с Украиной / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

Главное из заявлений Пескова:

Стороны якобы работают над согласованием условий прекращения огня

Процесс ещё не дошёл до этапа установления перемирия

Ситуацию вокруг обсуждения условий перемирия прокомментировал Дмитрий Песков – пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина.

Кремль утверждает, что российская и украинская переговорные группы якобы работают над согласованием условий для возможного временного прекращения боевых действий, цитируют его российские СМИ.

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Пресс-секретарь Путина также заявил, что процесс ещё не дошёл до этапа установления перемирия.

"На данный момент речи о перемирии и временной приостановке боевых действий не идёт. Сначала необходимо согласовать текст соответствующего меморандума и определить перечень условий, при которых может быть достигнуто временное прекращение огня. Этой задачей сейчас заняты переговорные группы. В то же время "специальная военная операция" продолжается", — заявил Песков.

Ранее сообщалось о том, что в РФ заговорили о втором раунде переговоров с Украиной. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова принять Украину и РФ для новых переговоров.

Напомним, ранее в ОП рассказали, что может принудить Путина к переговорам. В ОП призвали США действовать решительно, в частности усилить ПВО и ввести эмбарго.

Как сообщал Главред, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился в Москве с диктатором РФ Владимиром Путиным для обсуждения усилий по прекращению войны в Украине и дальнейших шагов после контактов между Киевом и Москвой.

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Кто такой Дмитрий Песков? Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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