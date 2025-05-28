У Путина заговорили о "перемирии" и рассказали об условиях прекращения огня

Главное из заявлений Пескова:
- Стороны якобы работают над согласованием условий прекращения огня
- Процесс ещё не дошёл до этапа установления перемирия
Ситуацию вокруг обсуждения условий перемирия прокомментировал Дмитрий Песков – пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина.
Кремль утверждает, что российская и украинская переговорные группы якобы работают над согласованием условий для возможного временного прекращения боевых действий, цитируют его российские СМИ.
Пресс-секретарь Путина также заявил, что процесс ещё не дошёл до этапа установления перемирия.
"На данный момент речи о перемирии и временной приостановке боевых действий не идёт. Сначала необходимо согласовать текст соответствующего меморандума и определить перечень условий, при которых может быть достигнуто временное прекращение огня. Этой задачей сейчас заняты переговорные группы. В то же время "специальная военная операция" продолжается", — заявил Песков.
Ранее сообщалось о том, что в РФ заговорили о втором раунде переговоров с Украиной. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова принять Украину и РФ для новых переговоров.
Напомним, ранее в ОП рассказали, что может принудить Путина к переговорам. В ОП призвали США действовать решительно, в частности усилить ПВО и ввести эмбарго.
Как сообщал Главред, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился в Москве с диктатором РФ Владимиром Путиным для обсуждения усилий по прекращению войны в Украине и дальнейших шагов после контактов между Киевом и Москвой.
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Кто такой Дмитрий Песков?
Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.
После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".
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