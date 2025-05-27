РФ готовится подключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме – NYT

Россияне намерены перезапустить и эксплуатировать ЗАЭС.

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Россияне намерены перезапустить и эксплуатировать ЗАЭС / Коллаж: Главред, фото УНИАН

Кратко:

Россия построила более 80 км линий электропередачи и опор

Москве придется построить еще несколько линий, чтобы подключить электростанцию

Согласно новому отчету организации Гринпис, россияне строят линии электропередач на оккупированном юго-востоке Украины. Они хотят подключать к своей энергосистеме захваченную Запорожскую АЭС. Об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что Москва игнорирует риски и призывы решить вопрос о статусе ЗАЭС в ходе мирных переговоров. Россияне намерены перезапустить и эксплуатировать эту электростанцию.

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На спутниковых снимках, которые были предоставлены изданию, можно заметить, что с начала февраля этого года Россия построила более 80 км линий электропередачи и опор между оккупированными Мариуполем и Бердянском, вдоль побережья Азовского моря.

Журналисты подчеркнули, что расположение и направление работ говорит о том, что россияне хотят соединить новые линии электропередач с большой подстанцией под Мариуполем, которая была подключена к Запорожской атомной электростанции.

"План Путина по перезапуску Запорожской атомной электростанции зависит от строительства новых линий электропередач - это первое вещественное доказательство этих планов", - сказал журналистам специалист по ядерной энергетике из Гринпис Украины Шон Берни.

В издании отметили, что пока неясно, собирается ли Россия запустить ЗАЭС уже после завершения войны или во время боевых действий. В любом случае, как рассказали журналистам эксперты, Москве придется построить еще несколько линий, чтобы подключить электростанцию к собственной энергосистеме.

Независимый украинский эксперт в области ядерной энергетики Ольга Кошарна поделилась с журналистами, что подключение станции к собственной энергосистеме было давней целью РФ. Она напомнила, что в Кремле неоднократно говорили об этом на протяжении всей полномасштабной войны.

В издании добавили, что это был бы первый случай, когда воюющая страна захватила ядерный объект другой страны, а затем использовала его для собственных энергетических нужд. Это противоречило бы усилиям администрации президента США Дональда Трампа обсудить судьбу АЭС в рамках возможных мирных переговоров.

Инфографика: Главред

Запорожская АЭС и мирные переговоры

Российские войска захватили крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС в ходе вторжения на Украину. Станция вместе с городом-спутником Энергодаром перешла под контроль оккупантов в ходе боевых действий 3-4 марта 2022 года.

В марте 2025 года пресс-служба российского МИД заявила, что Запорожская атомная электростанция, которую оккупировала РФ, якобы является "российским ядерным объектом". Там заявили, что Кремль не передаст ЗАЭС ни одному другому государству.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что МАГАТЭ не согласится на эксплуатацию Запорожской АЭС вне украинской энергосистемы, несмотря на попытки России добиться обратного. Он подчеркнул, что станция является украинской и Украина не позволит ее эксплуатацию оккупантами.

Как писал Главред, в рамках решения вопроса о завершении войны в Украине Вашингтон рассматривает идею нейтральной территории вокруг Запорожской атомной электростанции.

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Захват Запорожской АЭС оккупантами и риск теракта Российские войска захватили крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС в ходе вторжения на Украину. Станция вместе с городом-спутником Энергодаром перешла под контроль оккупантов в ходе боевых действий 3-4 марта 2022 года. В 2023 году неоднократно сообщалось, что страна-агрессор РФ с технической стороны приготовила все необходимое для организации техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, россияне полностью готовы к подрыву Запорожской АЭС. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что сам факт теракта российских оккупационных войск на Запорожской атомной электростанции цивилизованные страны мира воспримут как применение ядерного оружия против гражданского населения. В январе 2024 года Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, то российские оккупанты снова установили мины на территории захваченной ими Запорожской АЭС. Мины по периметру ЗАЭС, в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями объекта, были убраны в ноябре 2023 года, а теперь снова появились. Это нарушает стандарты безопасности МАГАТЭ.

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