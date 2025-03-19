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"Станция наша": Зеленский отреагировал на попытки "торга" РФ за ЗАЭС

Руслана Заклинская
19 марта 2025, 00:09обновлено 19 марта, 01:04
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Россия хочет контролировать станцию, но без Украины это невозможно, заявил президент.
'Станция наша': Зеленский отреагировал на попытки 'торга' РФ за ЗАЭС
Зеленский о попытках РФ договориться по ЗАЭС / Коллаж: Главред, фото: Главред, Энергоатом

Ключевые тезисы Зеленского:

  • МАГАТЭ не согласится на эксплуатацию ЗАЭС россиянами
  • Украина не позволит запуск ЗАЭС оккупантами
  • О договоренностях по ЗАЭС между США и Россией информации нет

МАГАТЭ не согласится на эксплуатацию Запорожской атомной электростанции вне украинской энергосистемы, несмотря на попытки России добиться обратного. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

"Станция наша, шесть блоков, для нас они важны. Опять же, никто не даст, украинская сторона не даст им, чтобы эта станция на оккупированной части нашей земли работала на оккупантов. Это наша позиция", - подчеркнул он.

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По его словам, россияне стремятся запустить ЗАЭС в Энергодаре без участия Украины, привлекая к этому процессу Международное агентство по атомной энергии, чтобы создать видимость легитимного контроля над станцией. В то же время президент подчеркнул, что агентство не идет на уступки оккупантам.

"Это наша станция, без нас она не будет работать. По данным нашей разведки, россияне очень хотят, чтобы она работала без нас. Они пытаются и втянуть в это и МАГАТЭ, но МАГАТЭ серьезная международная организация и пока они нас не подводили. Я очень верю, надеюсь, что так будет и в будущем, как ближайшем, так и не ближайшем", - отметил президент.

Также глава государства отметил, что ему не известно о каких-либо конкретных договоренностях по ЗАЭС между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

"Мне об этом ничего не известно кроме того, что этот вопрос очень обобщенно поднимался на встрече наших команд в Джидде и там проговаривались моменты, и я о них говорил с командами. Мы проводили консультацию по важным инфраструктурным, энергетическим объектам нашего государства еще до встречи наших команд и Саудовской Аравии... Но какие именно переговоры между США и Россией по станции состоялись, мне пока неизвестно", - сказал Зеленский.

ЗАЭС, Запорожская АЭС инфографика
ЗАЭС / Инфографика: Главред

Запорожская АЭС - последние новости

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что Запорожская атомная электростанция должна стать частью гарантий безопасности для Украины и Европы, а без Киева ее работа невозможна. Он подчеркнул, что атомная энергетика обеспечила Украине устойчивость в сложные зимы, а в будущем страна будет производить электроэнергию и продавать ее в Европу.

Также Трамп заявил, что Украине придется отдать часть территорий. США уже обсуждали с Киевом возможные уступки, включая контроль над электростанцией. Президент США убежден, что Украина не сможет вернуть оккупированные в 2014 году территории, и отверг ее вступление в НАТО.

Кроме этого, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о постоянных обстрелах вблизи Запорожской АЭС. Команда агентства зафиксировала взрывы на разных расстояниях от станции, что свидетельствует об угрозе для ядерной безопасности.

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Захват Запорожской АЭС оккупантами и риск теракта

Российские войска захватили крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС во время вторжения на Украину. Станция вместе с городом-спутником Энергодаром перешла под контроль оккупантов во время боевых действий 3-4 марта 2022 года.

В 2023 году неоднократно сообщалось, что страна-агрессор РФ с технической стороны приготовила все необходимое для организации техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, россияне полностью готовы к подрыву Запорожской АЭС.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что сам факт теракта российских оккупационных войск на Запорожской атомной электростанции цивилизованные страны мира воспримут как применение ядерного оружия против гражданского населения.

В январе 2024 года Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, то российские оккупанты снова установили мины на территории захваченной ими Запорожской АЭС. Мины по периметру ЗАЭС, в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями объекта, были убраны в ноябре 2023 года, а теперь снова появились. Это нарушает стандарты безопасности МАГАТЭ.

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