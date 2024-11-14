Циничный шантаж: МИД РФ угрожает выгнать наблюдателей МАГАТЭ с Запорожской АЭС

РФ может остановить работу специалистов Международного агентства по атомной энергии, если посчитает такую работу нецелесообразной.

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Миссия МАГАТЭ может завершиться в любой момент / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Энергоатом

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РФ угрожает остановить работу специалистов МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Страна-агрессор обвиняет Украину в провокации на станции

Страна-агрессор РФ, которая считает временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию своим ядерным объектом, угрожает выгнать оттуда наблюдателей МАГАТЭ. Об этом говорится в заявлении МИД России, которое было обнародовано 14 ноября.

В МИД РФ пишут, что якобы представители МАГАТЭ остаются на ЗАЭС исключительно с разрешения России, и их миссия может быть завершена в любой момент.

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"Эксперты Секретариата находятся на ЗАЭС по просьбе самого гендиректора исключительно с согласия правительства Российской Федерации и строго до тех пор, пока наша страна считает их пребывание там оправданным", - говорится в сообщении.

РФ, как обычно, обвинила Украину, которая якобы готовит провокации на станции и проводит артиллерийские обстрелы.

"Задача специалистов Секретариата Агентства заключается в фиксировании провокаций в отношении станции и ее персонала со стороны Украины, которые продолжают осуществляться и сейчас. Последний пример - массированный артиллерийский обстрел киевским режимом, имевший место 13 ноября.", - написали в ведомстве МИД страны-агрессора.

Ситуация на Запорожской АЭС - новости по теме

Аналитик исследовательского центра Atlantic Council Ольга Хакова отмечала, что союзники Украины должны приложить максимум усилий, чтобы деоккупировать Запорожскую АЭС или как минимум добиться, чтобы российские оккупанты оставили станцию. Хакова подчеркнула, было не менее 150 зарегистрированных случаев значительных нарушений правил безопасности.

Во время своей 68-й сессии 65 голосами Генеральная конференция МАГАТЭ одобрила резолюцию "Ядерная безопасность, защищенность и гарантии в Украине". Как утверждается в резолюции, украинские атомные станции, среди которых и Запорожская АЭС, должны функционировать под полным суверенным контролем Украины.

Как ранее писал Главред со ссылкой на аналитика Дмитрия Снегирева, страна-агрессора недавно повредила дамбу Кураховского водохранилища, после чего начала разгонять фейковую информацию о якобы желании взорвать другие гидротехнические сооружения силами ВСУ. Такие тезисы свидетельствуют о том, что вероятнее всего, сама РФ готовит новые удары по важным объектам Украины.

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Что такое МАГАТЭ? Международное агентство по атомной энергии - международная организация, которая стремится способствовать мирному использованию ядерной энергии и препятствовать ее использованию в любых военных целях, в частности ядерное оружие, сообщает Википедия.

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