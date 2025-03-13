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Вернет ли Украина Запорожскую АЭС и какие территории заберет РФ: новые заявления Трампа

Ангелина Подвысоцкая
13 марта 2025, 19:41обновлено 13 марта, 20:30
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Американский президент сделал ряд новых заявлений на фоне подготовке ко встрече Путина и Виткоффа в Москве.

Вернет ли Украина Запорожскую АЭС и какие территории заберет РФ: новые заявления Трампа
Трамп сделал новые заявления о войне в Украине / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

О чем говорит Трамп:

  • Украина не вернет территории, оккупированы в 2014 году
  • Трамп принуждает Украину пойти на территориальные уступки
  • Трамп видит прорыв в процессе мирных переговоров

Президент США Дональд Трамп встретился в Овальном кабинете с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Они обсудили территориальные уступки, прекращение огня и завершение войны в Украине. Об этом сообщает Sky News и Aljazeera.

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"НАТО активизируется"

Дональд Трамп похвалил Рютте за проделанную работу и отметил, что альянс активизировался. Таким образом можно отметить, что позиция Белого дома относительно НАТО изменилась.

Он также заявил, что альянс стал сильнее якобы благодаря его действиям. Трамп отмечает, что ему удалось собрать "сотни миллиардов долларов".

Переговоры с Путиным

Американский президент надеется на то, что "Россия поступит правильно" и согласится на прекращение огня, которое было предложено США. Уже вскоре с Владимиром Путиным встретится спецпредставитель Трампа Стив Виткофф.

В то же время он прокомментировал заявление Путина, которое он сделал на пресс-конференции с Александром Лукашенко. Трамп сказал, что заявление Путина не было полным.

Прекращение огня и территориальные уступки

Трамп считает нелегким процесс прекращения огня в Украине. Он также заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки для достижения мира. Трамп добавил, что американская делегация уже обсуждала с Украиной земли, которые может забрать РФ.

"Мы хотели бы добиться прекращения огня от России, и мы не работали вслепую. Мы обсуждали с Украиной земли и участки земли, которые будут сохранены и потеряны, а также все остальные элементы окончательного соглашения ... Там замешана электростанция — знаете, очень большая электростанция. Кто получит электростанцию? И кто получит то и это? Так что это нелегкий процесс. Но первая фаза — это прекращение огня", — сказал Трамп.

"Украина не вернется к границам 2014 года"

Президент США убежден, что Украина якобы не сможет вернуть Донбасс и Крым, которые были оккупированы в 2014 году.

Также он отверг идею вступления Украины в НАТО.

"Они обсуждали НАТО и пребывание в НАТО, и все знают, каков ответ на это. Они знали этот ответ 40 лет, честно говоря. Так что многие детали окончательного соглашения на самом деле обсуждались ... Теперь мы посмотрим, будет ли там Россия, и если ее там не будет, это будет очень разочаровывающий момент для мира", - сказал Трамп.

Прорыв в мирных переговорах

Трамп заявил, что в мирных переговорах по войне в Украине "удалось выйти из тупика". Он считает, что если бы в этом процессе не было прорыва, то война продолжалась бы еще "долгое время".

"Да, мы вышли из тупика. Мы вышли из тупика. Надеюсь, это имеет смысл", — сказал Трамп.

Прекращение огня в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Белый дом не исключает возможности, что Россия может отказаться от прекращения огня в Украине. В таком случае администрация Трампа будет тщательно анализировать ситуацию и делать выводы относительно намерений Кремля. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. Во время брифинга в Ирландии он подчеркнул, что Трамп хочет не временного перемирия на 30 или 60 дней, а достижения устойчивого мира.

Переговоры в Саудовской Аравии, Саудовская Аравия, перемирие, прекращение огня, Инфографика Главред
Результаты переговоров между Украиной и США / Инфографика: Главред

На встрече с делегацией США Киев предложил три ключевых шага: тишина в небе, тишина на море и меры доверия. Украина также поддержала инициативу Вашингтона по 30-дневному прекращению огня. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Советник по национальной безопасности Майк Волц отметил, что США и в дальнейшем будут продвигать эту инициативу как в отношениях с Россией, так и на международном уровне. Он сообщил журналистам после переговоров в Джидде, что госсекретарь Марко Рубио представит соответствующее предложение на саммите G7, а президент Дональд Трамп - генсеку НАТО Марку Рютте 13 марта.

Bloomberg сообщает о том, что Путин может согласиться на прекращение огня в Украине. В то же время отмечается, Владимир Путин будет затягивать переговоры о прекращении огня для того, чтобы обеспечить максимально выгодные условия для Москвы.

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НАТО Дональд Трамп Владимир Путин мирные переговоры с Россией
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