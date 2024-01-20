Оккупанты снова заминировали Запорожскую АЭС - МАГАТЭ

Российские захватчики установили мины по периметру ЗАЭС. Это закрытая зона, недоступная для действующего персонала станции.

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Запорожская АЭС снова заминирована, сообщил Рафаэль Гросси / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, МО РФ

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, то российские оккупанты снова установили мины на территории захваченной ими Запорожской АЭС. Мины по периметру ЗАЭС, в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями объекта, были убраны в ноябре 2023 года, а теперь снова появились. Это нарушает стандарты безопасности МАГАТЭ.

На сайте МАГАТЭ отмечается, что 18 января эксперты снова посетили ЗАЭС, в том числе все шесть основных диспетчерских пунктов. Они смогли узнать, сколько людей работает на станции, но не смогли задать вопросы об их квалификации и опыте.

Ранее на этой неделе эксперты получили доступ в реакторный зал энергоблока №6. Сейчас они добиваются доступа в другие реакторные залы, машинные залы и на крыши реакторов. Такой доступ необходим для мониторинга ядерной безопасности и соблюдения пяти конкретных принципов защиты ЗАЭС.

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Выяснилось также, что захватчики установили мины по периметру ЗАЭС. Это закрытая зона, недоступная для действующего персонала станции. Генеральный директор повторил, что наличие мин несовместимо со стандартами безопасности МАГАТЭ.

На прошлой неделе эксперты МАГАТЭ встретились с сотрудниками ЗАЭС, чтобы обсудить техническое обслуживание станции. Работники показали экспертам план технического обслуживания на 2024 год, который включает важные работы для ядерной безопасности.

В этом году приоритетом для ЗАЭС является техническое обслуживание систем безопасности и важных мероприятий, которые не проводились в прошлом году. Ежегодный план технического обслуживания включает системы безопасности, дизель-генераторы, единичные трансформаторы и распределительную станцию 750 кВ.

Захват Запорожской АЭС оккупантами и риск теракта

Российские войска захватили крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС в ходе вторжения на Украину. Станция вместе с городом-спутником Энергодаром перешла под контроль оккупантов в ходе боевых действий 3-4 марта 2022 года.

В прошло году неоднократно сообщалось, что страна-агрессор РФ с технической стороны приготовила все необходимое для организации техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, россияне полностью готовы к подрыву Запорожской АЭС.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что сам факт теракта российских оккупационных войск на Запорожской атомной электростанции цивилизованные страны мира воспримут как применение ядерного оружия против гражданского населения.

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