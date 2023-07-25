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На ЗАЭС нашли российские мины: в МАГАТЭ сделали неожиданное заявление

Алексей Тесля
25 июля 2023, 10:30 обновлено 25 июля, 10:40
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Эксперты находились в зоне ограниченного доступа – на территории, куда не заходит обслуживающий персонал.
ЗАЭС, оккупанты РФ
На ЗАЭС нашли российские мины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, минобороны РФ

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили на площадке Запорожской атомной электростанции противопехотные мины.

Как заявил генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси, во время осмотра в воскресенье, 23 июля, команда МАГАТЭ увидела несколько мин, расположенных в буферной зоне между внутренним и внешним периметром площадки ЗАЭС, говорится в сообщении на сайте агентства.

Эксперты находились в зоне ограниченного доступа – на территории, куда не заходит обслуживающий персонал станции.

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"МАГАТЭ было известно о размещении мин вне периметра площадки, а также в определенных местах внутри. Наша команда сообщила об этом конкретном случае ЗАЭС и им сказали, что это военное решение, и оно находится в зоне, которая контролируется военными", – сказал генеральный директор Гросси.

В то же время Гросси подчеркнул, что наличие таких взрывчатых веществ на площадке противоречит стандартам безопасности МАГАТЭ и инструкциям по ядерной безопасности и создает дополнительное психологическое давление на персонал станции.

Ситуация на ЗАЭС

Ранее в Минздраве раскрыли "худший вариант развития событий" на ЗАЭС. Если теракт таки произойдет, то население в радиусе 50 км окажется в опасности. Людям понадобится эвакуация из опасной зоны.

Напомним, экс-глава ГУР назвал цель Путина в войне с Украиной: РФ может взорвать ЗАЭС. Владимир Путин пытается сделать невозможным дальнейшее развитие Украины, уверен Валерий Кондратюк.

Напомним, что эксперт рассказал о наибольший риск - хранилище радиоактивных отходов ЗАЭС. Если туда что-то прилетит или там что-то взорвется, то действительно может произойти колоссальная радиационная авария.

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