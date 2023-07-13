Понадобится эвакуация: в Минздраве раскрыли 'худший вариант развития событий' на ЗАЭС

Если теракт таки произойдет, то население в радиусе 50 км окажется в опасности. Людям понадобится эвакуация из опасной зоны.

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В Минздраве раскрыли вариант развития событий на ЗАЭС / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Замглавы Министерства здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, что они готовятся ко всем возможным сценариям развития событий на захваченной россиянами Запорожской АЭС.

Сейчас почти все атомные блоки находятся в состоянии "холодного останова". Именно поэтому там нет радиоактивного йода, выброс которого может произойти во время аварии.

"Но надо рассматривать все возможные сценарии аварийной ситуации. Наихудшим вариантом развития событий является вывод энергоблока на мощность, а затем совершение теракта на уже работающем реакторе. Тогда действительно может произойти выброс радиоактивного йода", - об этом Игорь Кузин рассказал в интервью Укринформ.

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Если произойдет такой сценарий, то население в радиусе 50 км окажется в опасности. Людям понадобится эвакуация из опасной зоны.

"Несмотря на то, какие конкретно будут изотопы в пределах вероятного выброса, они будут приводить к, по сути, суммарному облучению определенной численности населения, которое будет находиться в зоне поражения", - отметил санврач.

Представитель Минздрава сообщил, что 190 больниц готовы к приему пациентов, если оккупанты прибегнут к теракту на ЗАЭС.

"Медучреждения, которые прицельно законтрактованы по пакету реагирования на чрезвычайную ситуацию, будут принимать тех пациентов, которые нуждаются в неотложной медицинской помощи во время проведения эвакуации или если они обратились с какими-то ургентными состояниями", - подчеркнул Кузин.

Подрыв Запорожской АЭС

Напомним, что эксперт рассказал о наибольший риск - хранилище радиоактивных отходов ЗАЭС. Если туда что-то прилетит или там что-то взорвется, то действительно может произойти колоссальная радиационная авария.

На крыше 4 энергоблока Запорожской АЭС появились неизвестные "объекты". Сервис Planet Labs на снимках зафиксировал появление новых объектов на крыше четвертого энергоблока Запорожской АЭС.

Эксперт объяснил, почему россияне бегут с Запорожской АЭС. Александр Кочетков отмечает, что россияне покидают атомную станцию исключительно под принуждением и угрозой окружения с нашей стороны.

Подрыв Запорожской АЭС будет считаться применением ядерного оружия. Украинские власти делают все возможное и невозможное, чтобы теракта на ЗАЭС не произошло, подчеркнул секретарь СНБО.

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