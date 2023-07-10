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Наибольший риск - хранилище радиоактивных отходов: эксперт рассказал о подрыве ЗАЭС

Юлия Куришко
10 июля 2023, 14:57 обновлено 10 июля, 15:03
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Удар даже тактическим ядерным оружием окончательно превратит Россию в страну-изгоя.
Наибольший риск - хранилище радиоактивных отходов: эксперт рассказал о подрыве ЗАЭС
Андрей Золотарев рассказал, произойдет ли подрыв ЗАЭС / коллаж: Главред, фото: Википедия, Главред

На сайте Главред состоялся чат с политологом, директором аналитического центра "Третий сектор" Андреем Золотаревым. Во время чата он рассказал, какой видит ситуацию вокруг ЗАЭС.

"Как и тема Крымского моста, так и тема ЗАЭС перегрета пропагандой. Благодаря этому для одной стороны мост превращается в знаковую мишень, для другой - сакрализуется, поэтому бросаются все возможные силы, чтобы его защитить. Относительно Запорожской АЭС скорее должен отвечать специалист по атомной энергетике, но, насколько я понимаю, реакторы ЗАЭС существенно отличаются от чернобыльских: они находятся в, так называемом, confinement, а это полтора метра железобетона, поэтому взорвать их будет непросто", - объясняет Золотарев.

Политолог также добавил, что потенциальный риск составляет хранилище радиоактивных отходов - если туда что-то прилетит или там что-то взорвется, то действительно может произойти колоссальная радиационная авария.

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"Что касается риска и вероятности такого сценария - когда в Европе приземляется американский самолет радиационной разведки, становится тревожно. Это очень плохой знак", - отметил эксперт.

Он пояснил, что удар даже тактическим ядерным оружием окончательно превратит Россию в страну-изгоя. А вот если случится какой-то инцидент, и это "повесят" на украинскую сторону, продемонстрировав тем самым повышение ставок, то почему бы и нет.

"После подрыва Каховской ГЭС возможно все. Поэтому не нужно паники, не нужно бежать в ближайшую аптеку за йодом, но нужно быть готовыми к любому повороту событий", - подытожил Золотарев.

Подрыв Запорожской АЭС

Напомним, что эксперт объяснил, почему россияне бегут с Запорожской АЭС. Александр Кочетков отмечает, что россияне покидают атомную станцию исключительно под принуждением и угрозой окружения с нашей стороны.

Подрыв Запорожской АЭС будет считаться применением ядерного оружия. Украинские власти делают все возможное и невозможное, чтобы теракта на ЗАЭС не произошло, подчеркнул секретарь СНБО.

Что делать, если катастрофа за ЗАЭС все же произойдет. Зона опасного радиационного заражения от разрушения ЗАЭС будет иметь радиус до 50 км.

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