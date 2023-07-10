В Украине начали строить завод для изготовления Bayraktar

Турецкая компания Baykar начала строительство филиала завода в Украине.

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В Украине стартовало строительство завода по производству Bayraktar / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что турецкая компания Baykar начала строительство завода по производству ударных беспилотников Bayraktar в Украине.

"Завод начал строиться реально, а не только в меморандуме. Это именно тот крупный завод Bayraktar, о котором еще несколько лет назад договаривались, потом были остановки, скандалы. Сегодня этот завод начинает строиться, мы перешли к реальным шагам", - об этом сообщил Александр Камышин в эфире телемарафона "Единственные новости".

В субботу, 8 июля, глава Минстратегпрома в рамках визита президента Украины в Турцию подписал с Министерством промышленности и технологий Турецкой Республики новый меморандум о развитии мощностей и возможностей производства различных типов БПЛА.

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По словам Камышина, речь идет о других производствах, о которых пока говорить нельзя.

Байрактар ТБ2 (Байрактар ТБ2) Турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета, передает Википедия. Bayraktar TB2 с четырьмя ракетами на подвеске может находиться в воздухе более 12 часов, это позволяет вести постоянное дежурство в воздухе и после обнаружения целей быстро выдвигаться к передовой для пуска ракет. Разработка и производство — частная компания Baykar Makina. Дроны Bayraktar TB2 называют одной из причин победоносного наступления армии Азербайджана в Нагорном Карабахе. Баку, который находится в дружеских отношениях с Анкарой, благодаря этим дронам получил технологическое превосходство над армянскими силами.

Напомним, что в центре Киева сбили Bayraktar. Воздушные силы ВСУ отметили, что вероятно, речь идет о технической неисправности, причины устанавливаются.

Су-27 РФ атаковал украинский Bayraktar. В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как российский истребитель Су-27 пытался сбить украинский беспилотник Bayraktar над Черным морем.

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