Потерял управление: в центре Киева сбили Bayraktar

Сегодня, 4 мая, в Киеве сбили Bayraktar. Как сообщают Воздушные Силы ВСУ, во время планового полета, потерял управление БпЛА Bayraktar TB2.
"4 мая около 20 часов в Киевской области, во время планового полета, потерял управление БПЛА Bayraktar TB2", - говорится в сообщении.
Поскольку неконтролируемое пребывание БПЛА в небе столицы могло привести к нежелательным последствиям, было принято решение о применении расчетов мобильных огневых групп.
"Цель - уничтожена! Жаль, но это техника, и такие случаи бывают. Вероятно, речь идет о технической неисправности, причины устанавливаются", - добавили в Воздушных силах.
Отмечается, что в результате боевой работы и падения обломков БПЛА жертв и пострадавших нет.
Беспилотник в Киеве 4 мая - что известно
Вечером 4 мая в Киеве во время воздушной тревоги заметили неизвестный беспилотник. Его сбили прямо над центром столицы. Однако обломки ударили по 4-этажному зданию. Начался пожар.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что обломки беспилотника упали в Соломенском районе столицы. Площадь пожара составляет 50 квадратных метров.
В Сети появились видео с моментом сбивания беспилотника. Прямо над Майданом Независимости в Киеве украинские силовики попали в дрон, тот взорвался и начал падать.
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