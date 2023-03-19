Су-27 РФ атаковал украинский Bayraktar: опубликовано видео

Пилот-оккупант с помощью самолета пытался сбить Bayraktar TB-2, используя реактивную струю.

БПЛА Байрактар / АрмияИнформ

В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как российский истребитель Су-27 пытался сбить украинский беспилотник Bayraktar над Черным морем.

Действие происходило возле захваченного РФ Крыма. Кадры публикует Ukraine Weapons Tracker в Twitter.

Обратим внимание, что пилот-оккупант с помощью самолета пытался сбить Bayraktar TB-2, используя реактивную струю.

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Не исключено, что он пытался повторить маневр, похожий на тот, при котором был задет американский дрон MQ-9 Reaper.

Добавим, что на БПЛА отчетливо заметны украинские опознавательные знаки.

Самолет РФ атаковал украинский дрон / Скриншот

Ранее российский истребитель Су-27 атаковал американский беспилотник MQ-9 Reaper, в результате инцидента дрон был сбит.

По данным The New York Times, американский беспилотник вылетел с военной базы в Румынии для выполнения плановой миссии, которая обычно длится 9-10 часов.

Дрон MQ-9 Reaper не нес вооружений, хотя конструкция беспилотника предусматривает установку на нем ракет Hellfire.

БПЛА вел наблюдение примерно в 120 км к юго-западу от аннексированного Россией Крыма. По его словам, аппарат имеет сложные камеры и другие датчики, которые позволяют "заглянуть в Крым", не приближаясь к воздушному пространству полуострова.

Во время перехвата российскими самолетами он находился на высоте около 7,6 км. Су-27 армии РФ кружили над ним и сливали на него топливо, вероятно пытаясь испортить его оборудование.

В США показали примерные кадры того, как российский Су-27 сбивал беспилотник ВВС США MQ-9 Reaper.

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