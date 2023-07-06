На крыше 4 энергоблока Запорожской АЭС появились неизвестные 'объекты'

За последние полтора года подобных объектов не было видно ни на одном снимке за это время.

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Planet Labs зафиксировал изменения на крыше 4 энергоблока ЗАЭС / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот: Planet Labs

Сервис Planet Labs на снимках зафиксировал появление новых объектов на крыше четвертого энергоблока Запорожской АЭС.

"На спутниковых снимках ЗАЭС видно появление новых объектов на крыше IV энергоблока, о минировании которого сообщал Генштаб", - сообщает Радио Свобода в Telegram.

Известно, что снимки были сделаны 5 июля. Разрешение фото не позволяет понять, что именно за объекты появилось на крыше.

видео дня

В то же время издание исследовало спутниковые фото из IV энергоблока ЗАЭС за последние полтора года и пишет, что подобных объектов не было видно ни на одном снимке за это время.

5 июля оккупанты разместили на энергоблоке неизвестные объекты / скриншот: Planet Labs

В Генштабе сообщили, что оккупанты также заминировали крышу III энергоблока.

Подрыв Запорожской АЭС

Напомним, что Россия способна устроить локальный взрыв на Запорожской АЭС. На захваченной Запорожской АЭС находятся около 500 российских оккупантов с тяжелой военной техникой, рассказал президент Владимир Зеленский.

Подрыв Запорожской АЭС будет считаться применением ядерного оружия. Украинские власти делают все возможное и невозможное, чтобы теракта на ЗАЭС не произошло, подчеркнул секретарь СНБО.

Эксперт объяснил причину, почему россияне бегут с Запорожской АЭС. Александр Кочетков считает, что россияне покидают станцию исключительно под принуждением и угрозой украинской стороны.

Что делать, если катастрофа за ЗАЭС все же произойдет. Зона опасного радиационного заражения от разрушения ЗАЭС будет иметь радиус до 50 км.

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