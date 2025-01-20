Оккупанты взялись за ЗАЭС: враг планирует опасные действия - Андрющенко

Оккупационные силы РФ хотят на полную использовать захваченную станцию.

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Электроэнергию из Украины РФ хочет использовать в собственных целях / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Что сказал Андрющенко:

РФ хочет выстроить высоковольтную линию в сторону ЗАЭС

Россияне планируют воровать украинскую электроэнергию

Враг ищет пути поддержания своей экономики

Страна-агрессор Россия готовится к протягиванию высоковольтной линии из Ростовской области в сторону Энергодара, что во временно оккупированной части Запорожской области.

Об этом 24 каналу рассказал руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко. По его словам, таким образом враг планирует на полную использовать Запорожскую атомную электростанцию.

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Запорожская АЭС / Инфографика: Главред

Так как этот проект не является очень сложным, уже через 4-6 недель оккупанты смогут довести линию до ЗАЭС. Таким образом враг хочет воровать украинскую электроэнергию, чтобы запустить промышленность на территории других временно оккупированных территорий - Мариуполя и Бердянска.

Россия решила так грабить Украину, поскольку ей не хватает собственных мощностей, а дополнительное электроснабжение и удешевление электричества для врага в нынешних условиях не будет лишним.

"Российская экономика катится вниз. Им гаплик, если мы продержимся в 2025 году. Электричество - тоже часть экономики. Контролируя ЗАЭС, они еще не полностью получают прибыли, которые могли бы. Оккупанты многое запускают именно у границы с Украиной. Не забываем про Ростовский порт, на который возросла нагрузка. Все это требует электроэнергии", - пояснил Андрющенко.

Ситуация на ЗАЭС - последние новости

Напомним, Главред писал, что оккупанты неоднократно подвергали Украину и ее союзников опасности, прибегая к провокациям на ЗАЭС. В частности, в конце осени 2024 года оккупационные войска обстреляли Запорожскую атомную электростанцию, в результате чего она оказалась на грани блэкаута.

Впоследствии эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провели оценку состояния энергетической инфраструктуры, которая играет ключевую роль в обеспечении работы украинских атомных электростанций. В ходе работы были обнаружены значительные повреждения на электрических подстанциях.

В начале 2025 года сотрудники Международного агентства по атомной энергии также слышали громкие взрывы и пулеметные очереди возле Запорожской атомной электростанции.

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Кто такой Петр Андрющенко? Петр Андрющенко - руководитель "Центра изучения оккупации", бывший советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя. На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

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