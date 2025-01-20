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Только один хочет результата: чего ожидают Путин и Трамп от встречи - Портников

Алёна Воронина
20 января 2025, 11:22
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Трампу хотелось бы, чтобы после этой встречи можно было объявить о начале процесса прекращения российско-украинской войны.
Только один хочет результата: чего ожидают Путин и Трамп от встречи - Портников
Портников сказал, чего ожидают Путин и Трамп от предстоящей встречи/ коллаж Главред, фото: скрин YouTube

Основные тезисы Портникова:

  • Путину встреча с Трампом нужна лишь ради встречи
  • Трамп хочет результативной встречи, чтобы можно было объявить о начале прекращения войны

Российскому диктатору Владимиру Путину встреча с избранный президентом США Дональдом Трампом нужна лишь ради встречи, как в свое время это было нужно главе Северной Кореи Ким Чен Ыну.

Об этом сказал журналист Виталий Портников. По его словам, Трамп, очевидно, хотел бы результативной встречи, после которой можно будет объявить о начале процесса прекращения войны между Украиной и страной-агрессором Россией.

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"Что над головами украинцев не летают ракеты и беспилотники врага. Что Украина может надеяться на мирное развитие в течение по крайней мере тех лет, пока Трамп будет в Белом доме", - отметил Портников.

В то же время, по словам журналиста, неизвестно, какие инструменты есть у президента США, чтобы убедить российского диктатора Путина в том, что он должен пойти на компромисс.

Также неизвестно, готов ли Трамп к действенным гарантиям безопасности для Украины, которые бы сделали невозможным возобновление российско-украинской войны в ближайшие годы - даже после того, как Трамп завершит свою вторую каденцию.

Может ли Трамп повлиять на завершение войны в Украине - последние новости

Как сообщал ранее Главред, в США узнали, каким может быть план Трампа. Трампу будет сложнее завершить войну, ведь нет признаков того, что Путин готов на уступки, пишут журналисты.

Также ранее сообщалось, что Трамп снова пообещал завершить войну в Украине. Трамп и его команда надеются быстро начать работу над планом урегулирования, который можно было бы реализовать в течение первых месяцев его президентства.

Напомним, СМИ выяснили детали мирного плана Трампа. В Киеве сценарий Трампа считают плохим, поскольку это не решит проблему российской агрессии и восстановления территориальной целостности Украины.

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Кто такой Виталий Портников?

Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

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