"Мир в обмен на территории": в США узнали, каким может быть план Трампа по Украине

Главное из материала The New York Times:
- Путин не настроен на уступки по Украине
- Оккупанты могут сохранить контроль над захваченными территориями
- В Украине могут появиться миротворцы из Европы
Руководитель агрессора России Владимир Путин, похоже, не готов к уступкам по войне против Украины, и такая ситуация может усложнить будущему главе Белого дома Дональду Трампу завершение войны. Впрочем, первые контуры "сделки" уже обретают очертания: оккупанты могут сохранить контроль над захваченными территориями, а на украинской земле возможно появление европейских миротворцев.
Как может выглядеть "сделка" по войне
В материале The New York Times говорится о том, что большинство чиновников команд Байдена и Трампа непублично делают прогнозы, согласно которым Россия сохранит контроль над оккупированными территориями. Перемирие будет похожим на соглашение, остановившее Корейскую войну в 1953 году.
Но самой сложной частью соглашения станет предоставление Украине гарантий того, что Путин не перевооружится и не пойдет на новую войну.
Советник Байдена по нацбезопасности Салливан говорит, что уходящая администрация в прошлом году "создавала архитектуру" для обеспечения такой безопасности. Однако президент Украины Зеленский убежден: это лишь слова, лишь интеграция в НАТО удержит Путина от новой военной агрессии.
Миротворцы из Евросоюза в Украине
Кроме того, журналисты отмечают, что возможное прекращение огня могут обеспечить европейские миротворческие силы во главе с Британией, Германией и Францией.
Чего "хочет" Россия
РФ стремится к гораздо более масштабной сделке, в которой Штаты должны вывести свои вооружения и военные силы из Европы. Но пока Трамп по этому вопросу молчит.
Украина готова к миру, но с позиции силы, сказал представитель Киева в ООН Сергей Кислица. Украинскому государству не нужен мир любой ценой, иначе Россия повторно развяжет войну.
Планы Трампа по завершению войны – новости по теме:
Как сообщал Главред, постоянный представитель Киева в ООН Сергей Кислица ранее сказал, что Украина готова к миру с позиции силы. Мир любой ценой государству не нужен, иначе Россия будет способна повторно развязать войну.
Трамп будет способен заключить для Украины "хорошую" и "сильную" сделку, считает госсекретарь США Энтони Блинкен. Команда Трампа будет работать над эффективным соглашением.
В команде Трампа есть мнение, согласно которому существенных прорывов по Украине не будет как минимум 6 месяцев, написали журналисты The Washington Post. Ранее Трамп заявлял, что намерен завершить войну как можно быстрее.
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