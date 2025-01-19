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"Мир в обмен на территории": в США узнали, каким может быть план Трампа по Украине

Андрей Ганчук
19 января 2025, 15:08
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Трампу будет сложнее завершить войну, ведь нет признаков того, что Путин готов на уступки, пишут журналисты.
Трамп, Путин
"Сделка" от Трампа столкнется с проблемами гарантий для Украины - СМИ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, скриншот YouTube

Главное из материала The New York Times:

  • Путин не настроен на уступки по Украине
  • Оккупанты могут сохранить контроль над захваченными территориями
  • В Украине могут появиться миротворцы из Европы

Руководитель агрессора России Владимир Путин, похоже, не готов к уступкам по войне против Украины, и такая ситуация может усложнить будущему главе Белого дома Дональду Трампу завершение войны. Впрочем, первые контуры "сделки" уже обретают очертания: оккупанты могут сохранить контроль над захваченными территориями, а на украинской земле возможно появление европейских миротворцев.

Как может выглядеть "сделка" по войне

В материале The New York Times говорится о том, что большинство чиновников команд Байдена и Трампа непублично делают прогнозы, согласно которым Россия сохранит контроль над оккупированными территориями. Перемирие будет похожим на соглашение, остановившее Корейскую войну в 1953 году.

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Но самой сложной частью соглашения станет предоставление Украине гарантий того, что Путин не перевооружится и не пойдет на новую войну.

Советник Байдена по нацбезопасности Салливан говорит, что уходящая администрация в прошлом году "создавала архитектуру" для обеспечения такой безопасности. Однако президент Украины Зеленский убежден: это лишь слова, лишь интеграция в НАТО удержит Путина от новой военной агрессии.

Трамп инфографика
Коротко о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Миротворцы из Евросоюза в Украине

Кроме того, журналисты отмечают, что возможное прекращение огня могут обеспечить европейские миротворческие силы во главе с Британией, Германией и Францией.

Чего "хочет" Россия

РФ стремится к гораздо более масштабной сделке, в которой Штаты должны вывести свои вооружения и военные силы из Европы. Но пока Трамп по этому вопросу молчит.

Украина готова к миру, но с позиции силы, сказал представитель Киева в ООН Сергей Кислица. Украинскому государству не нужен мир любой ценой, иначе Россия повторно развяжет войну.

Планы Трампа по завершению войны – новости по теме:

Как сообщал Главред, постоянный представитель Киева в ООН Сергей Кислица ранее сказал, что Украина готова к миру с позиции силы. Мир любой ценой государству не нужен, иначе Россия будет способна повторно развязать войну.

Трамп будет способен заключить для Украины "хорошую" и "сильную" сделку, считает госсекретарь США Энтони Блинкен. Команда Трампа будет работать над эффективным соглашением.

В команде Трампа есть мнение, согласно которому существенных прорывов по Украине не будет как минимум 6 месяцев, написали журналисты The Washington Post. Ранее Трамп заявлял, что намерен завершить войну как можно быстрее.

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