В команде Байдена сделали прогноз о планах Трампа по Украине

Новая администрация Соединенных Штатов будет работать над эффективным мирным соглашением, считает Энтони Блинкен.

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Администрация Трампа может помочь Украине заключить хорошее мирное соглашение - Блинкен / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump

Что сказал Блинкен:

Команда Трампа будет работать над хорошим и сильным соглашением

Трамп способен заключить хорошую сделку

Новоизбранный президент США Дональд Трамп будет способен заключить "хорошую сделку" для Украины. Его команда поработает над "сильным" мирным соглашением. Об этом заявил государственный секретарь Энтони Блинкен.

Как сообщает NTV, он рассказал о том, что команда Трампа будет работать над хорошим соглашением для Украины.

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"Я уверен, что новая администрация будет в состоянии помочь заключить выгодное соглашение, если украинцы этого пожелают", - подчеркнул Энтони Блинкен.

Кратко о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

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Как сообщал Главред, представитель Украины ООН Сергей Кислица заявил, что Киев готов к миру, но с позиции силы. В мире любой ценой Украина не заинтересована, ведь такой шаг лишь поощрит агрессора. Также украинское государство готово будет рассмотреть мирные формулы, которые не противоречат интересам Киева.

Позиция США по Украине вряд ли изменится коренным образом, считает кремлевский рупор Дмитрий Песков. По его словам, заявления о переговорах со стороны Киева и Вашингтона не являются сигналом к серьезным изменениям.

Курская область – козырь Трампа в рамках диалога с Путиным, написали в The Hill. Трамп может воспользоваться уязвимостью России и усадить ее за стол переговоров.

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Кто такой Энтони Блинкен? Энтони Блинкен - государственный секретарь США с 26 января 2021 года. Заместитель советника по национальной безопасности президента США Барака Обамы с 2009 по 2013 год. Во время президентства Обамы, помогал США с политикой в Афганистане, Пакистане и ядерной программе в Иране, пишет Википедия.

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