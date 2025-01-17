У Путина разразились заявлением по переговорам с Украиной

Что сказали в Кремле:
Позиция США по войне РФ и Украины существенно не изменится
Азовское море - "внутреннее море России"видео дня
РФ "опеспокоена продвижением" военной инфраструктуры Британии к своим границам
Официальная Москва не видит признаков изменения курса Соединенных Штатов относительно войны агрессора России против Украины. Кремль "обеспокоен" соглашением Украины и Британии о широком партнерстве, особенно украино-британским сотрудничеством в Азовском море. Об этом заявил кремлевский рупор Дмитрий Песков.
Как сообщают пропагандисты РИА Новости, он рассказал о том, что несмотря на готовность Украины и США к переговорам, позиция американцев по войне существенно не изменится.
"Прибегать к каким-то чрезмерным ожиданиям не нужно, коренных изменений быть не может", - считает Песков.
У Путина "обеспокоены" сотрудничеством Украины и Британии
Кроме того, Кремль, мол, негативно отреагировал на пункт договора Киева и Лондона о сотрудничестве в Азовском море, которое Россия называет, дескать, своим "внутренним" морем.
Представитель Кремля подчеркнул, что Британия – страна НАТО, поэтому Россия якобы обеспокоена "продвижением ее военной инфраструктуры к (своим, - ред.) границам".
Переговоры Украины и России – новости по теме:
Как сообщал Главред, министр иностранных дел Андрей Сибига напомнил, что Украина не собирается вести прямых переговоров с Россией.
Решение СНБО с последующим указом президента Владимира Зеленского по этому вопросу остается в силе.
Россия на любых переговорах с президентом США Дональдом Трампом потребует, чтобы Украина резко сократила военные связи с НАТО, стала нейтральным государством и ограничила свои вооруженные силы, написали журналисты Bloomberg. Такая позиция Кремля вступит в противоречие с интересами Украины и стремлениям Трампа как можно скорее завершить войну.
В 2025 году возможны консультации Украины и России, сказал народный депутат Богдан Яременко в интервью Главреду. По его словам, возможны определенные переговоры, но не на уровне глав государств.
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Кто такой Дмитрий Песков?
Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.
После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".
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