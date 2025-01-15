Кремль потребует разрыва связей Украины с НАТО на переговорах с Трампом - СМИ

Украина и Россия ведут непубличные переговоры в Катаре о правилах защиты ядерных объектов от нападений.

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РФ потребует разрыва связей Украины с НАТО / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офис президента Украины, facebook.com/DonaldTrump

Кратко:

Путин хочет, чтобы Украина никогда не присоединилась к Альянсу

РФ хочет сохранить за собой почти 20% захваченных территорий Украины

Вопрос территорий не является главной проблемой конфликта

Кремль во время переговоров с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом будет требовать скорейшего разрыва военных связей Украины с НАТО и обретения нашей страной статуса нейтрального государства с ограниченной армией. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Отмечается, что все более уверенный в своем превосходстве на поле боя в Украине, российский президент Владимир Путин полон решимости достичь своей цели, чтобы Украина никогда не присоединилась к Альянсу и чтобы ее военная способность была ограничена.

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"Позиция Кремля заключается в том, что хотя отдельные члены НАТО могут продолжать отправлять оружие в Украину согласно двусторонним соглашениям по безопасности, любое такое оружие не должно использоваться против России или для возвращения территории", - отметил один из собеседников издания.

Авторы считают, что такие требования почти наверняка не понравятся украинским лидерам. Кроме того, позиция Путина противоречит заявленному Трампом желанию как можно быстрее "прекратить конфликт" и может быть направлена на предоставление Москве свободы действий для переговоров, тогда как успехи россиян на востоке Украины являются медленными и обходятся большой ценой:

"Украина и Россия ведут непубличные переговоры в Катаре о правилах защиты ядерных объектов от нападений", - говорится в сообщении.

В то же время украинские чиновники, знакомые с ходом переговоров, заявили, что единственные переговоры между Киевом и Москвой пока ограничиваются обменом пленными и возвращением депортированных детей. При этом россияне стремятся к сохранению фактического контроля над почти 20% захваченных территорий Украины, включая Крым, "хотя Москва открыта для некоторых обменов территориями".

В свою очередь основательница консалтинговой компании R.Politik и старший научный сотрудник Евразийского центра Carnegie Russia Татьяна Становая отметила, что позиция Москвы относительно заявки Украины на вступление в НАТО и ее разоружения является "непоколебимой".

"Вопрос территорий не является главной проблемой конфликта. Это имеет гораздо более широкий контекст, который, видимо, до сих пор не полностью понятен на Западе", - сказала эксперт.

Заявления Трампа о членстве Украины в НАТО

Как сообщал Главред, недавно Дональд Трамп сделал заявление о вступлении Украины в НАТО. Новоизбранный президент США отметил, что возможность вступления Украины в НАТО была "значительной частью проблемы для России на протяжении многих-многих лет".

После этого в МИД выступили с важной инициативой. По мнению министра иностранных дел Андрея Сибиги, лучший вариант обмена мнениями - прямое общение украинского и американского президентов.

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на заявление избранного президента США Дональда Трампа об обеспокоенности России из-за возможного членства Украины в НАТО, призвал воздержаться от поспешных выводов относительно политики Соединенных Штатов.

Политический аналитик Александр Палий напомнил, что еще на Бухарестском саммите 2008 года Украине было обещано будущее членство в НАТО. Это обещание дал республиканец Джордж Буш-младший.

"Как в этом контексте Трамп будет действовать дальше? Никоим образом он не сможет зафиксировать невозможность вступления Украины в НАТО. Ведь на саммитах НАТО были приняты решения, которые поддержали государства-члены Альянса. Трамп может расписаться только сам за себя, пообещав, что при его каденции этого не произойдет", - считает Палий.

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