Кремль потребует разрыва связей Украины с НАТО на переговорах с Трампом - СМИ

Кратко:
- Путин хочет, чтобы Украина никогда не присоединилась к Альянсу
- РФ хочет сохранить за собой почти 20% захваченных территорий Украины
- Вопрос территорий не является главной проблемой конфликта
Кремль во время переговоров с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом будет требовать скорейшего разрыва военных связей Украины с НАТО и обретения нашей страной статуса нейтрального государства с ограниченной армией. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
Отмечается, что все более уверенный в своем превосходстве на поле боя в Украине, российский президент Владимир Путин полон решимости достичь своей цели, чтобы Украина никогда не присоединилась к Альянсу и чтобы ее военная способность была ограничена.
"Позиция Кремля заключается в том, что хотя отдельные члены НАТО могут продолжать отправлять оружие в Украину согласно двусторонним соглашениям по безопасности, любое такое оружие не должно использоваться против России или для возвращения территории", - отметил один из собеседников издания.
Авторы считают, что такие требования почти наверняка не понравятся украинским лидерам. Кроме того, позиция Путина противоречит заявленному Трампом желанию как можно быстрее "прекратить конфликт" и может быть направлена на предоставление Москве свободы действий для переговоров, тогда как успехи россиян на востоке Украины являются медленными и обходятся большой ценой:
"Украина и Россия ведут непубличные переговоры в Катаре о правилах защиты ядерных объектов от нападений", - говорится в сообщении.
В то же время украинские чиновники, знакомые с ходом переговоров, заявили, что единственные переговоры между Киевом и Москвой пока ограничиваются обменом пленными и возвращением депортированных детей. При этом россияне стремятся к сохранению фактического контроля над почти 20% захваченных территорий Украины, включая Крым, "хотя Москва открыта для некоторых обменов территориями".
В свою очередь основательница консалтинговой компании R.Politik и старший научный сотрудник Евразийского центра Carnegie Russia Татьяна Становая отметила, что позиция Москвы относительно заявки Украины на вступление в НАТО и ее разоружения является "непоколебимой".
"Вопрос территорий не является главной проблемой конфликта. Это имеет гораздо более широкий контекст, который, видимо, до сих пор не полностью понятен на Западе", - сказала эксперт.
Заявления Трампа о членстве Украины в НАТО
Как сообщал Главред, недавно Дональд Трамп сделал заявление о вступлении Украины в НАТО. Новоизбранный президент США отметил, что возможность вступления Украины в НАТО была "значительной частью проблемы для России на протяжении многих-многих лет".
После этого в МИД выступили с важной инициативой. По мнению министра иностранных дел Андрея Сибиги, лучший вариант обмена мнениями - прямое общение украинского и американского президентов.
Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на заявление избранного президента США Дональда Трампа об обеспокоенности России из-за возможного членства Украины в НАТО, призвал воздержаться от поспешных выводов относительно политики Соединенных Штатов.
Политический аналитик Александр Палий напомнил, что еще на Бухарестском саммите 2008 года Украине было обещано будущее членство в НАТО. Это обещание дал республиканец Джордж Буш-младший.
"Как в этом контексте Трамп будет действовать дальше? Никоим образом он не сможет зафиксировать невозможность вступления Украины в НАТО. Ведь на саммитах НАТО были приняты решения, которые поддержали государства-члены Альянса. Трамп может расписаться только сам за себя, пообещав, что при его каденции этого не произойдет", - считает Палий.
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Что известно о НАТО?
НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года.
В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия.
7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.
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