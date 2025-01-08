Заявление Трампа об Украине и НАТО: в МИД выступили с важной инициативой

Агрессор Россия своей позиции не меняет – она продолжает разговариваться на языке ультиматумов и капитуляции, напомнил Андрей Сибига.

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Зеленский и Трамп должны напрямую обмениваться мнениями - МИД / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Что сказал Андрей Сибига:

Трансатлантическое сообщество заинтересовано в справедливом мире в Украине

Киев считает, что президенты Украины и США должны общаться напрямую

Россия не меняет своей риторики и целей в отношении Украины

Запад заинтересован в справедливом и устойчивом мире в Украине, тогда как Россия не меняет риторику и продолжает "настаивать" на своих ультиматумах и капитуляции Киева. Необходим прямой диалог между президентами Украины и США, в рамках которого они могли бы обмениваться мнениями. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Как сообщает УНИАН, в ходе совместной пресс-конференции с главой ОБСЕ, министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен, он прокомментировал слова Трампа о том, что тот, мол, понимает нежелание РФ интеграции Украины в НАТО.

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"Я точно знаю, что общий интерес трансатлантического сообщества - это достижение устойчивого, справедливого, всеобъемлющего мира. Я точно могу вам сказать, что Россия стремится к войне и уничтожению Украины. Я точно могу вам сказать, что Россия не изменила свою риторику - риторику капитуляции и ультиматумов", - отметил Сибига.

Лучший формат – прямое общение Зеленского и Трампа

По мнению министра, лучший вариант обмена мнениями – прямое общение украинского и американского президентов.

"Поэтому мы чрезвычайно заинтересованы в активном диалоге, в том числе на уровне лидеров, и именно этот формат позволяет очень действенно обмениваться мнениями как о причинах, так и о последствиях", - подчеркнул Андрей Сибига.

Кратко о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Резонансные слова Трампа об Украине в НАТО – что об этом известно:

Как сообщал Главред, избранный президент США Дональд Трамп 7 января на пресс-конференции заявил, что возможное вступление Украины в НАТО – это, мол, постоянная проблема для России.

Он, дескать, может в этом понять Москву. Также Трамп намекнул, что Штаты якобы все время были против интеграции Киева в Альянс.

Позже президент Украины Владимир Зеленский ответил Трампу на заявление о вступлении Украины в НАТО. Украинский гарант призвал не делать поспешных выводов из риторики Трампа и напомнил историю с ЗРК Patriot, которые так не хотели давать Киеву.

В НАТО еще на Бухарестском саммите 2008 года решили, что Украина вступит в Альянс. Поэтому то, что сказал Трамп, не соответствует действительности, отметил в комментарии Главреду политический аналитик Александр Палий.

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Кто такой Андрей Сибига? Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

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