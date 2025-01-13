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"Больше оружия и быстрее": Рютте сделал заявление о мире в Украине

Виталий Кирсанов
13 января 2025, 19:57
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Будущее европейской и глобальной безопасности зависит от исхода войны РФ против Украины, считает генсек НАТО.
Рютте, НАТО
Рютте сделал заявление о мире в Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, УНИАН, скриншот с YouTube

Основные тезисы Рютте:

  • Мир не продлится долго, если Путин добьется своего в Украине
  • Украине нужна военная помощь
  • Рютте обеспокоен ситуацией с безопасностью в Европе

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте убежден, что будущее европейской и глобальной безопасности зависит от исхода войны, которую против Украины ведет Россия. Об этом он заявил в Брюсселе в рамках заседания Комитета Европейского парламента по вопросам иностранных дел и подкомитета по вопросам безопасности и обороны.

"Будущее европейской и глобальной безопасности зависит от исхода войны в Украине. Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Но превыше всего мы хотим, чтобы мир продолжался. Я не знаю, как и когда закончится война, но я знаю, что мир не продлится долго, если Путин добьется своего в Украине, потому что тогда он пойдет вперед", - сказал Рютте.

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Генсек НАТО также считает, что мир не продлится долго, если "война закончится сделкой, в которой Путин, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын и режим в Тегеране дадут друг другу пять".

"Сделка в Украине, которая служит их интересам, прокладывает путь к глобальной нестабильности. Поэтому я убежден, что мир может продлиться только в том случае, если Украина сядет за стол переговоров с позиции силы", - пояснил он.

В этой связи Рютте вновь констатировал, что для этого Украине нужна помощь.

"Больше оружия и быстрее, чтобы они (украинцы) могли лучше защищать себя и вести переговоры для Украины, Европы и мира", - добавил генсек альянса.

Он напомнил, что принимал участие в заседании группы "Рамштайн", в ходе которого США и европейские союзники объявили о дальнейшей помощи Украине.

"НАТО и Европейскому союзу предстоит многое сделать вместе. И я могу рассчитывать на вас, я знаю, как на членов Европейского парламента, в том, что вы продолжите поддерживать Украину, их и нашу свободу", - обратился он к депутатам Европарламента.

Рютте также считает, что если сегодня европейцы в безопасности, то "через пять лет мы не будем в безопасности". "Поэтому нам нужно начать сегодня. Тратить больше, наращивать производство, добиваться устойчивости и поддерживать Украину", - убежден он.

"Я уже говорил это раньше, и я скажу это снова. Я глубоко обеспокоен ситуацией с безопасностью в Европе. Мы не воюем, но и не находимся в мире. Хорошая новость в том, что мы знаем, что делать, чтобы защитить наш народ и образ жизни, сейчас и в долгосрочной перспективе. Нам просто нужно это сделать. Это значит, что нам нужно больше инвестировать в оборону и производить больше возможностей. Это не может ждать. Нам нужно повысить устойчивость наших обществ и критической инфраструктуры. И нам нужно поддерживать и усиливать нашу поддержку Украины, чтобы изменить траекторию войны и сдержать дальнейшую российскую агрессию в будущем. Во всем этом - обороне, устойчивости - Украина, НАТО и ЕС должны работать рука об руку", - отметил Рютте.

Марк Рютте про мирные переговоры - последние новости

Как сообщал Главред, Марк Рютте говорил, что до поставок западными партнерами достаточного количества необходимой помощи Украина может отложить любые мирные переговоры со страной-агрессором РФ. В Альянсе хотят помочь Киеву продвинуться вперед на поле боя и получить более сильную позицию на переговорах.

Марк Рютте сказал, что члены НАТО поставят в Украину все системы противовоздушной обороны, которые могут предоставить.

Кроме того, Польша получит от союзников системы ПВО, которые будут защищать воздушное пространство стран-членов Альянса. Речь идет об усилении охраны с воздуха на границах с Украиной. В частности, в Польше будут защищать логистический хаб, через который осуществляется передача Украине помощи.

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Кто такой Марк Рютте?

Марк Рютте – нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 по 2023 год. 26 июня 2024 года назначен генеральным секретарем НАТО, вступил в должность 1 октября 2024 года. Премьерминистр Нидерландов с 14 октября 2010 года по 2 июля 2024 года.

После окончания института работал в течение десяти лет в пищевой компании, пока в 2002 году не перешел в сферу национальной политики. Был министром по социальным делам, со временем – образования, культуры и науки в первом и втором правительстве Балкененде, возглавлял фракцию Народной партии за свободу и демократию во второй палате Генеральных штатов.

Рютте объявил о намерении баллотироваться на должность Генерального секретаря НАТО вместо Йенса Столтенберга в октябре 2023, и его намерение получило официальную поддержку от правительств США, Великобритании, Германии и Франции в феврале 2024 года. Марку Рютте в течение следующих месяцев удалось преодолеть оппозицию Турции, Венгрии, Словакии и Румынии, причем его последний конкурент, президент Румынии Клаус Иоганнис, отказался от соревнования за должность в июне 2024 года, пишет Википедия.

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