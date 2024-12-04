Защита от атак РФ на границе с Украиной: в Польше объяснили, что будет покрывать ПВО

Противовоздушная оборона на границе с Украиной будет покрывать важный логистический хаб.

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Защищать территорию Польши и ее союзников будут в частности системами Patriot / Коллаж: Главред, фото: U.S. Secretary of Defense, US Army

Что сказал Косиняк-Камыш:

ПВО защитит поставки помощи Украине

Польше передадут F-35, NASAMS и Patriot

Страны НАТО хотят усилить защиту воздушного пространства

Польша получит от союзников системы ПВО, которые будут защищать воздушное пространство стран-членов Альянса. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире TVN24.

По его словам, речь идет об усилении охраны с воздуха на границах с Украиной. В частности, в Польше будут защищать логистический хаб, через который осуществляется передача Украине помощи.

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Косиняк-Камыш отметил, что Норвегия и Германия перебросят в Польшу самолеты F-35, а также зенитные системы NASAMS и Patriot. При этом к поддержке страны присоединятся и другие союзники.

Patriot / Инфографика: Главред

"Польша - прифронтовая страна. Нарушения воздушного пространства были в Польше, Румынии и Латвии. Нам нужно усилить охрану воздушного пространства", - подчеркнул он.

Относительно авиаударов страны-агрессора России по Украине польский министр заявил, что ситуация стала "драматической".

Работа и усиление ПВО Польши на фоне угрозы со стороны РФ

Напомним министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщал, что в ближайшие недели на севере Польши будет открыта база противоракетной обороны НАТО, с которой, вероятно будут сбивать и российские ракеты.

При этом, ранее стало известно, что в Польше заявили - вопрос перехвата российских ракет в воздушном пространстве над Украиной силами стран-членов альянса вызывает сложные дискуссии.

Накануне Главред писал, что российские оккупанты неоднократно атаковали Украину, в результате чего вражеские цели залетали на территорию Польши. Однако польские военные не сбивали их и придумали отговорку - им якобы помешала погода.

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Кто такой Владислав Марцин Косиняк-Камыш Владислав Марцин Косиняк-Камыш (род. 10 августа 1981) - польский врач и политик.

Председатель Польской народной партии (PSL), с 2015 года, министр семьи, труда и социальной политики в правительствах Дональда Туска и Евы Копач в 2011-2015 годах.

В 2020 году был кандидатом в президенты Польши.

В 2023 году получил портфель вице-премьера и министра обороны в третьем правительстве Туска, пишет Википедия.

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