НАТО может рассмотреть вопрос перехвата ракет над Украиной - Сикорский

По поводу этого предложения Украины могут быть разные мнения.

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Перехват ракет РФ / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Главное из заявления:

Вопрос перехвата ракет РФ вызывает сложные дискуссии

Его могут обсудить на следующей неделе во время встречи министров НАТО

Вопрос перехвата российских ракет в воздушном пространстве над Украиной силами стран-членов альянса вызывает сложные дискуссии. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает TVN24.

"Имеем ли мы право сбить такую ракету только после того, как она пересечет нашу границу? В этом сомнений нет, но только тогда может произойти то, что произошло в Пшеводове. Обломки могут вызвать значительные повреждения, травмы или даже смерть", - сказал он.

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По словам министра, по поводу этого предложения Украины могут быть разные мнения.

"Это вопрос согласования и обсуждения между нашими союзниками. Сейчас у нас новый генеральный секретарь НАТО, и уже на следующей неделе состоится очередная встреча министров НАТО. Возможно, эта тема станет частью повестки дня переговоров", - отметил он.

Кто такой Радослав Сикорский Польский политик, политолог и журналист. В 2005-2007 годах - министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года - министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска. До 2007 года состоял в партии Право и справедливость, в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия.

Перехват ракет и дронов РФ - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, министерство обороны Румынии обнародовало проект закона, который позволяет сбивать беспилотники, незаконно нарушающие её воздушное пространство, исходя из уровня угрозы и рисков для человеческой жизни и имущества.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Синг заявила, что США не планируют размещать систему перехвата ракет средней дальности THAAD на территории союзников по НАТО в Европе, чтобы перехватывать российские ракеты над западными регионами Украины.

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский говорил, что Польша могла бы сбивать российские ракеты, которые летят по Украине, в том случае, если бы они угрожали украинским АЭС. Например, Чернобыльской атомной электростанции.

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