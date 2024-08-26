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Придумали отговорку: почему поляки не сбивали российскую цель на своей территории

Ангелина Подвысоцкая
26 августа 2024, 18:07обновлено 26 августа, 18:39
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Польское командование утверждает, что российский воздушный объект до сих пор может быть на их территории.
Придумали отговорку: почему поляки не сбивали российскую цель на своей территории
Польша придумала отговорку, чтобы не сбивать российские ракеты и дроны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Российские оккупанты атаковали Украину ракетами и "Шахедами". Одна из вражеских целей залетела на территорию Польши. Однако польские военные не сбили эту цель и придумали отговорку. Об этом рассказал командующий оперативного командования ВС Польши Мацей Клиш, сообщает Polsat News.

Поляки внезапно начали утверждать, что решили не сбивать российскую воздушную цель, которой оккупанты хотели атаковать Украину, потому что им "помешала погода". Клин утверждает, что якобы уже был готов отдать команду на уничтожение и находился в контакте с министром обороны Владиславом Косиняком-Камышем и начальником Генштаба Веславом Кукулой.

"Объект исчез примерно через 25 км на польской территории. Из-за атмосферных условий я не смог дать команду на борьбу с ним", - сказал он.

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Он также отметил, что этот объект пока до сих пор не удалось найти. Вероятно, он находится на польской территории, однако есть вероятность, что он мог вылететь.

Председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак убежден, что Польша не сбивала российскую цель только из-за страха "разозлить Путина". Он также акцентировал на том, что погода в Польше на момент атаки была ясной.

"В новости о том, что поляки решили не сбивать "объект" (то ли ракету, то ли дрон) на своей территории, прекрасно все. И "отмазка", что была плохая погода (хотя все очевидцы уже написали, что было светло-ясно), и то, что 25 километров - это не такое уж и большое расстояние от границы, и что польское войско наблюдало за пролетом, но до сих пор не могут найти остатки "объекта". 33 минуты в воздушном пространстве Польши ... Интересно, если в следующий раз (не дай Бог, конечно) ракета упадет где-то в центре Кракова или Люблина, польские власти и здесь скажут, что они ничего не заметили, потому что пили в это время "хербату" (чай - ред)?" - написал он.

Кто такой Виктор Шлинчак?

Виктор Шлинчак - украинский политический журналист, медийщик, председатель правления Института мировой политики. Руководитель и совладелец сайта "Главком". Специализируется на оценках внутри- и внешнеполитических процессов, а также исследовании мирового опыта в сферах управления государством, антикоррупционного законодательства, внешней политики.

Падение российских летательных аппаратов на территории других стран - что известно

Напомним, 27 апреля Дональд Туск заявил, что одна из российских ракет упала на украинской территории в 15 км от границы с Польшей.

24 марта одна из российских крылатых ракет также пересекла границу с Польшей. Объект влетел в польское пространство на высоте села Осердув (Люблинское воеводство) и находился там в течение 39 секунд.

14 декабря, во время активных российских атак на портовую инфраструктуру на юге Украины, российский беспилотник упал на территории Румынии.

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