Масштабная воздушная атака РФ: Украина будет корректировать план подготовки к зиме

Энергетикам нужно сделать выводы, какие повреждения принесла новая воздушная атака российских оккупантов, рассказал представитель Укрэнерго Юрий Бойко.

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Укрэнерго пока оценивает последствия атаки РФ для энергетики / Главред

Массированная воздушная атака России на Украину 26 августа привела к тому, что властям придется корректировать свои планы по подготовке государства к зиме. Последствия вражеского нападения нужно будет еще изучать. Об этом заявил представитель наблюдательного совета НЭК Укрэнерго, советник премьер-министра Юрий Бойко.

"Очевидно, что по результатам атаки необходимо будет проанализировать состояние энергосистемы, изменения, которые, безусловно, будут носить знак "минус", и, соответственно, откорректировать планы по подготовке к зиме", - рассказал он на брифинге в Медиацентре Украина.

По его словам, на данный момент сложно сказать, насколько серьезно повлияет атака на запланированные мероприятия по восстановлению энергетической системы и снабжение потребителей электричеством без ограничений в сентябре-октябре.

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"Но думаю, что до конца сегодняшнего дня мы будем понимать ситуацию и очень оперативно будут откорректированы усилия по возобновлению энергосистемы", - отметил представитель Укрэнерго.

Также Юрий Бойко подчеркнул, что энергетики в любом случае готовятся к отопительному сезону, но сейчас нужно понять, какой урон нанес враг, и внести изменения в планы.

Атака России на Украину 26 августа – главные новости по теме:

Оккупационные войска агрессора России в понедельник, 26 августа, нанесли масштабный удар с воздуха по Украине. Враг применил более сотни ракет разных типов и столько же "шахедов". Прогремели взрывы в Кривом Роге, Кропивницком, Харькове и других городах. Россияне били по энергетической инфраструктуре.

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В результате атаки РФ в Луцке повреждена жилая многоэтажка, рассказал глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко. Пострадал один человек.

Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

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