Российская ракета упала под польской границей: Туск выдал заявление об обстреле

Польский премьер заявил, что во Львовской области сегодня, 27 апреля, ночью "упали десятки бомб и ракет".

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Ракета РФ упала неподалеку от границы Польши / коллаж: Главред, фото: ОП, Википедия

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что одна из российских ракет упала на украинской территории в 15 км от границы с Польшей.

Туск на своей странице в Twitter написал, что во Львовской области сегодня, 27 апреля, ночью "упали десятки бомб и ракет". По словам премьера, одна из российских ракет упала в 15 км от польской границы.

Польский премьер-министр также раскритиковал своего предшественника, бывшего премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

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"В это время Моравецкий вырабатывает совместную антиевропейскую стратегию с пропутинскими ультраправыми политиками в Будапеште. Глупость? Предательство? И то, и другое?" - написал он.

Вероятно, Туск имел в виду конференцию национально-консервативных кругов, которая проходит в Будапеште. На ней присутствовал Моравецкий и глава кабинета президента Польши Марчин Масталерек.

Кто такой Дональд Туск? Дональд Францишек Туск (род. 22 апреля 1957, Гданьск, ПНР) - польский политик кашубского происхождения, премьер-министр Польши (2007-2014; с 2023), Председатель Европейского Совета (2014-2019), соучредитель и председатель партии "Гражданская платформа", бывший заместитель председателя Сената. Был заместителем председателя партии "Союз Свободы", в 1980-х годах участвовал в деятельности движения "Солидарность" пишет Википедия.

Обстрел Украины 27 апреля: что известно

Напомним, что РФ ударила ракетами по четырем областям. Враг атаковал Украину крылатыми ракетами и баллистикой, а также применял ракеты "Кинжал". Россияне нанесли ночной удар по Салтовскому району Харькове. В результате пострадало лечебное учреждение.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, чего не хватает Украине для отражения атак. Российские оккупанты в ночь на субботу, 27 апреля, запустили по Украине 34 ракеты, сбить удалось лишь часть из этого количества. Сейчас Украина больше всего нуждается в трех видах вооружения.

В ВСУ назвали цели ударов. Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш сообщил, что на этот раз враг использовал "Калибры", но не атаковал дронами-камикадзе типа Shahed. В течение определенного времени они накопили свои резервы, ракеты.

Страна-агрессор Россия атаковала объект инфраструктуры под Днепром. Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что оккупанты ударили по инфраструктурному объекту, после чего там вспыхнул пожар.

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