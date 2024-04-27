Краснодарский край под мощной атакой дронов: горят два НПЗ и военный аэродром

Во время атаки беспилотников на НПЗ в Краснодарском крае повреждена ректификационная колонна.

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В России мощный "хлопок" / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот: видео

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в ночь на субботу, 27 апреля, беспилотники атаковали Краснодарский край России. Под ударом оказались нефтеперерабатывающий завод ООО "Славянск ЭКО" вблизи города Славянск-на-Кубани и Ильский НПЗ и другие объекты региона

По словам Кондратьева, что в Славянском, Северском и Кущевском районах якобы уничтожили более 10 беспилотников.

"Пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры. Как докладывают с мест - пострадавших и серьезных повреждений нет. Оперативные службы ликвидируют возгорание в результате падения БПЛА", - написал чиновник в Telegram. видео дня

По данным российских СМИ, около 05:00 в пригороде Славянска-на-Кубани было слышно около семи взрывов, а затем в небе возникла яркая и мощная вспышка. Известно, что во время атаки беспилотников на НПЗ в Краснодарском крае повреждена ректификационная колонна.

Также в Сети сообщили, что в Северском районе Краснодарского края атакован еще Ильский НПЗ. После атаки БПЛА на заводе возник пожар.

В Краснодарском крае прогремели взрывы / скріншот: Telegram

Смотрите видео о том, как российские НПЗ атаковали дроны:

В украинском Министерстве энергетики в Telegram подтвердили, что этой ночью в Краснодарском крае были атакованы два НПЗ.

Предварительно известно, что удары были нанесены по НПЗ "Славянск-ЭКО", битумному заводу, Ильскому НПЗ и ряду других объектов. После атаки на некоторых объектах возник пожар. Также в Сети сообщили, что военный аэродром в станице Кущевская Краснодарского края также загорелся после удара БПЛА.

Что такое "бавовна" Ситуация берет начало еще с конца 2010-х годов. Тогда Кремль дал указание российским СМИ любые взрывы (прежде всего - газа) официально называть хлопками. Если же журналисты нарушали этот приказ, то их ждал огромный штраф, пишет Главред. Через некоторое время после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину на территории самой РФ регулярно начали происходить взрывы и пожары. Местные власти, вероятно, по указанию Кремля, не давали достоверных объяснений, а пропагандисты по старой привычке заговорили о "хлопках". Кто-то из украинских пользователей соцсетей решил скаламбурить. Украинцы сыграли на омонимичности слов. Потому что на украинском растение "хлОпок" называется "хлопок". "Хлопок сленг" стал очень популярным Гугл-запросом.

Напомним, что 20 апреля Россию ночью массированно атаковали дроны, были взрывы и пожары в 8 областях. В российских пабликах сообщили, что были слышны взрывы возле города Старый Оскол, а в небе была видна яркая вспышка - за городом пожар.

В российском Воронеже "расцвела "бавовна". В городе был сильный пожар, дым виднелся из разных районов города. Российские пропагандисты пожаловались на атаку беспилотников в Воронежской и Белгородской области.

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