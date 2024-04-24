В Мариуполе прогремела серия взрывов: возможны 'прилеты'

Взрывы были слышны во всех районах города, сообщают местные жители.

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В Мариуполе прогремела серия взрывов/ коллаж: Главред, фото: telegram, ua.depositphotos.com

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области в ночь на среду, 24 апреля, прогремела серия взрывов.

Их было слышно во всех районах города. По меньшей мере 12 взрывов прогремели около 01:20. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"В 01:20 в Мариуполе и районе прозвучало не менее 12 взрывов. Слышали все районы города и побережья. Также сообщают, что грохот был слышен до Бердянска. Одновременно с этим было объявлено ракетную опасность на юге, однако никаких сигналов воздушной тревоги не раздавалось (что в принципе норма для россиян). По городу прилетов не зафиксировано, однако остается открытым вопрос района. Пытаемся установить причину", - отметил Андрющенко. видео дня

Он отметил, что через полчаса после взрывов российские мониторинговые паблики сообщили о якобы "работе Торнадо-С с ракетами дальностью до 300 км. по Курахово". По словам Андрющенко, такая информация выглядит как очередное "успокоительное" из серии "горел камыш".

"Однако, прямо на сейчас детали неизвестны. Часть наших наблюдателей допускает возможные пуски с кораблей в Азовском море, это может объяснить такое широкое распространение звука. Однако опять - вопрос требует дополнительного уточнения по виду оружия, которое могло использоваться. Наиболее вероятным вариантом остается серия прилетов. Поэтому все подробности позже", - написал советник мэра Мариуполя.

Взрывы в Мариуполе - последние новости

Напомним, 13 февраля во временно оккупированном Мариуполе произошел мощный взрыв, который слышали в разных частях города. Позже Андрющенко подтвердил, что прилет мог быть по расположению российских военных.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе взорвали оккупантов вместе с техникой. В результате "хлопка" повреждена российская техника, есть уничтоженные и раненые оккупанты.

Напомним, в Мариуполе мощный прилет по расположению россиян. Россияне смогли потушить пожар после полуночи и только после этого начали вывозить раненых.

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