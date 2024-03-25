Россиян разорвало в клочья: в Мариуполе взорвали оккупантов вместе с техникой

В результате "бавовны" повреждена российская техника, есть уничтоженные и раненные оккупанты.

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В Мариуполе были прилеты / Коллаж: Главред, фото: telegram, ua.depositphotos.com

Стали известны подробности удара по расположению российских оккупантов в захваченном Мариуполе Донецкой области 23 марта.

В результате уничтожено 7 оккупантов, также есть раненые. Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Он уточнил, что фото последствий прилетов пока сложно получить из-за плохой работы мобильной связи.

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Детали "бавовны" в Мариуполе

Он подчеркнул, что был прилет в районе поселков Водяное, Заря в место базирования россиян.

Отмечается, что попаданий в склад не было, поэтому детонирования, к сожалению, не произошло, однако повреждена российская техника. 7 уничтожено, часть получила ранения.

"Оккупанты в пакетах поехали в Таганрог. Там (в Мариуполе – ред.) что-то случилось, наши "глаза" до сих пор пытаются понять что именно", – сказал Андрющенко.

Вместе с тем он не исключает, что целью атаки были НПЗ на территории РФ.

"Скорее всего, целью был Таганрог и Ростов-на-Дону. Основные атаки нацелены на НПЗ, места хранения топлива и аэродромы", – добавил Андрющенко.

Кто такой Петр Андрющенко? Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя. На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Мариуполе прогремел мощный взрыв. Взрыв в Мариуполе был очень мощным, местные слышали его в разных районах города.

Напомним, в оккупированной Макеевке Донецкой области произошел крупный пожар на нефтебазе. Местные каналы в Telegram сообщают, что пожар вероятно возник после "прилета" по нефтебазе.

Как сообщалось ранее, во временно оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв. После удара начался сильный пожар. Прилет произошел по военной базе оккупантов.

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