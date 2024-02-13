В оккупированном Мариуполе прогремел мощный взрыв: пишут о прилете по оккупантам

Взрыв в Мариуполе был очень мощным, местные слышали его в разных районах города.

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В Мариуполе прилетело по дислокации окупантов / Коллаж: Главред, фото: telegram, ua.depositphotos.com

Во временно оккупированном Мариуполе прогремел мощный взрыв. Прилет мог произойти по расположению российских военных в городе. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Взрыв произошел примерно в 11:25. Хотя российские оккупанты сообщили о работе ПВО, местные жители считают, что это был прилет. По словам Андрющенко, в район взрыва направиляются кареты скорой помощи.

Местные утверждают, что взрыв был очень сильным. Его слышали в разных частях города, в частности в Приморском районе и в 23-м микрорайоне.

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Позже Андрющенко уточнил, что прилет мог быть по расположению российских военных в городе.

"Есть прилет. Мангушская часть Мариупольского района по расположению оккупантов. Скорые уже мчатся по ул. Куприна в Мариуполе. Хорошо", - написал советник мэра Мариуполя.

Оккупанты в Мариуполе уже рассказывают разные версии относительно причин взрывов. Одни говорят о ПВО, другие - о "плановой утилизации боеприпасов". Однако пользователи сети сомневаются в таких объяснениях и в шутку говорят, что "плановая утилизация" имеет место при участии украинских защитников.

Андрющенко также сообщил, что почти час после прилета в Мариуполе все еще раздаются взрывы.

"Мангуш до сих пор слышит звуки детонации. Процесс разминирования составом БК продолжается", - добавил Андрющенко.

"Прилеты" у россиян

Напомним, 9 декабря 2023 года в оккупированной Макеевке Донецкой области произошел крупный пожар на нефтебазе. Местные каналы в Telegram сообщают, что пожар вероятно возник после "прилета" по нефтебазе.

Также 7 февраля произошел взрыв вблизи Ижевска, российского города, рядом с селом Ягул. Местные сообщают, что взрыв прогремел возле полигона Воткинского военного завода. Пропагандистские СМИ утверждают, что причиной могут быть испытания ракетных двигателей, но МЧС России заявляет о "рядовых технических работах".

Как сообщал Главред, 16 декабря во временно оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв. После удара начался сильный пожар. Прилет произошел по военной базе оккупантов.

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