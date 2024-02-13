В оккупированном Мариуполе прогремел мощный взрыв: пишут о прилете по оккупантам

Во временно оккупированном Мариуполе прогремел мощный взрыв. Прилет мог произойти по расположению российских военных в городе. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Взрыв произошел примерно в 11:25. Хотя российские оккупанты сообщили о работе ПВО, местные жители считают, что это был прилет. По словам Андрющенко, в район взрыва направиляются кареты скорой помощи.
Местные утверждают, что взрыв был очень сильным. Его слышали в разных частях города, в частности в Приморском районе и в 23-м микрорайоне.
Позже Андрющенко уточнил, что прилет мог быть по расположению российских военных в городе.
"Есть прилет. Мангушская часть Мариупольского района по расположению оккупантов. Скорые уже мчатся по ул. Куприна в Мариуполе. Хорошо", - написал советник мэра Мариуполя.
Оккупанты в Мариуполе уже рассказывают разные версии относительно причин взрывов. Одни говорят о ПВО, другие - о "плановой утилизации боеприпасов". Однако пользователи сети сомневаются в таких объяснениях и в шутку говорят, что "плановая утилизация" имеет место при участии украинских защитников.
Андрющенко также сообщил, что почти час после прилета в Мариуполе все еще раздаются взрывы.
"Мангуш до сих пор слышит звуки детонации. Процесс разминирования составом БК продолжается", - добавил Андрющенко.
"Прилеты" у россиян
Напомним, 9 декабря 2023 года в оккупированной Макеевке Донецкой области произошел крупный пожар на нефтебазе. Местные каналы в Telegram сообщают, что пожар вероятно возник после "прилета" по нефтебазе.
Также 7 февраля произошел взрыв вблизи Ижевска, российского города, рядом с селом Ягул. Местные сообщают, что взрыв прогремел возле полигона Воткинского военного завода. Пропагандистские СМИ утверждают, что причиной могут быть испытания ракетных двигателей, но МЧС России заявляет о "рядовых технических работах".
Как сообщал Главред, 16 декабря во временно оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв. После удара начался сильный пожар. Прилет произошел по военной базе оккупантов.
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