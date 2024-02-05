Уничтожен 'министр ЛНР' и десятки гауляйтеров: новые детали взрыва в Лисичанске

Российские СМИ подтвердили уничтожение 28 коллаборантов и российских гауляйтеров во временно оккупированном Лисичанске.

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В результате удара по Лисичанску погиб "министр чрезвычайных ситуаций ЛНР" / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, МЧС России

В результате удара по ресторану во временно оккупированном Лисичанске Луганской обалсти погиб так называемый "министр чрезвычайных ситуаций ЛНР" Алексей Потелещенко. Об этом сообщают росСМИ.

Днем 5 февраля российские СМИ заявили: министр ЧС ЛНР Потелещенко "погиб во время удара по пекарне". Об этом пишет "ТАСС", ссылаясь на слова представителя ведомства.

Фото: скриншот

Также там сообщают, что количество погибших в результате удара составляет 28 человек.

видео дня

Журналист Денис Казанский в своем Телеграме указывает на то, что российская пропаганда несколько дней скрывала смерть Потелещенко.

"Непонятно, зачем пропагандисты несколько дней врали об "ударе по мирным жителям", продолжают врать об "ударе по пекарне", "дне рождения простого пекаря" и тому подобное. Ведь было понятно, что гибель "министра ЛНР" не скрыть и все равно станет известно, кто там на самом деле был. Покойному надо вручить премию Дарвина, конечно. Отмечать днюху в прифронтовом городе и собрать на пьянку толпу гауляйтеров - это просто 10 из 10", - пишет Казанский.

Кроме того, он указывает на то, что по словам российской пропагандистки Кашеваровой в кафе с "министром МЧС ЛНР" было много силовиков. Почти все погибли.

"Говорит, что гауляйтеров сдали местные. Еще одно подтверждение, что жители оккупированного Донбасса ненавидят российских оккупантов и сдают их украинской армии", - резюмировал Казанский.

Фото: скриншот

Потелещенко назначен на "министерскую должность" в так называемой "ЛНР" в сентябре прошлого года.

Удар по Лисичанску - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, во время сбора оккупантов в ресторане Adriatic в захваченном РФ Лисичанске Луганской области ресторан был атакован.

Российские пропагандисты распространяли информацию о том, что Вооруженные силы Украины ударили по пекарне города. Однако советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко уточнял, что это еще один фейк врага - по его словам удар пришелся на ресторан с коллаборационистами.

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