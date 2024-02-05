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"Нужно быть готовыми к любому сценарию": в Польше не исключают нападение РФ

Анна Ярославская
5 февраля 2024, 12:20
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что ситуация в мире сейчас очень напряженная.
Армия Польши, Путин, оккупанты
В Польше допустили нападение России / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот, МО РФ

Если Украина проиграет войну, страна-агрессор РФ может напасть на одну из стран НАТО, в частности - на Польшу. Такое развитие событий не исключил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

По его словам, ситуация в мире сейчас напряженная.

"Нельзя привыкать к войне, нельзя забывать о ней. Ситуация действительно очень серьезная, и все больше стран это чувствуют", – сказал министр в интервью польскому изданию Super Express.

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Косиняк-Камыш ответил на вопрос, предполагает ли он худший сценарий, когда Украина проиграет войну, а Россия запланирует агрессию против Польши.

"Я предполагаю любой сценарий и воспринимаю самые плохие серьезнее всего. Это роль министра обороны в ситуации, в которой мы сегодня оказались. Это не слова, выброшенные на ветер", — отметил он.

"Ситуация в мире очень серьезная. Это не только Украина, это также районы Красного моря и Тихого океана. Нужно быть готовым к любому сценарию, поэтому мы проводим аудит, делаем выводы, заполняем пробелы, например по оружию", – сказал польский министр обороны.

Риск войны НАТО и России

Глава Генштаба Румынии Влад Георгице считает, что, если Украина проиграет в войне, то следующей целью страны-агрессора России может стать Молдова. Он предупредил о пагубности промедления и призвал принять меры и не игнорировать напряжение на Западных Балканах.

Генерал-майор запаса, бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун считает, что страны постсоветского пространства могут столкнуться с самыми большими угрозами российского вторжения. В частности, угроза нависла над Казахстаном, а в краткосрочной перспективе - над Грузией и Арменией.

Ягун также считает, что в случае нападения РФ страны Балтии не смогли бы сдержать натиск. Однако после полномасштабного вторжение России в Украину, концепция изменилась - Латвии, Литве и Эстонии не придется ждать помощи от Альянса целый месяц - пятая статья НАТО сработает сразу, без промедлений.

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