В ЕС назвали страну, которая станет "мишенью" РФ, если Украина падет

Влад Георгице предупредил о пагубности промедления и призвал принять меры и не игнорировать напряжение на Западных Балканах.

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Если Россия победит в Украине, следующей "мишенью" может стать Молдова, считает Влад Георгице / Коллаж: Главред, фото: скриншот, МО РФ, ua.depositphotos.com

Глава Генштаба Румынии Влад Георгице считает, что, если Украина проиграет в войне, то следующей целью страны-агрессора России может стать Молдова.

Он предупредил о пагубности промедления и призвал принять меры и не игнорировать напряжение на Западных Балканах.

"Население Румынии, как и все население Европейского Союза, обеспокоено. Если Россия победит в Украине, то главной мишенью станет Молдова. Мы станем свидетелями напряжения на Западных Балканах. Я считаю, что нельзя терять ни секунды. Мы должны принять меры и быть готовыми", – сказал Георгице в интервью изданию Europa Libera.

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Тем временем в Румынии выдали скандальное и очень циничное заявление. Один из лидеров партии "Альянс за объединение румын" Клаудиу Тырзиу внезапно выразил желание аннексировать украинские территории и добиться "оттепели в отношениях с РФ". Он решил, что у Украины нужно забрать Буковину, Закарпатье и Одесскую область. Эти территории он назвал "частью румынской нации".

Как сообщал Главред, лидер венгерской ультраправой партии Mi Hazank Ласло Тороцкои открыто заявил о намерениях оккупировать Закарпатье, если Украина "падет". При этом в войне в Украине Тороцкои обвинил не Россию, которая напала и совершает агрессию против украинцев, а американцев и Сороса.

Напомним, генерал-майор запаса, бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун считает, что страны постсоветского пространства могут столкнуться с самыми большими угрозами российского вторжения. В частности, угроза нависла над Казахстаном, а в краткосрочной перспективе - над Грузией и Арменией.

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