Раненый прополз 700 метров: новые детали спасения воина с помощью дрона

По словам спасенного военнослужащего ГПСУ, он был очень напуган и из-за низкой температуры очень сильно замерз.

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В ГПСУ сообщили новые детали спасения раненого военного с помощью дрона / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Военнослужащие 68-й отдельной егерской бригады с помощью дрона смогли спасти пограничника Сергея Купина, который был ранен в ходе боев на Сватовском направлении. Об этом в Телеграме сообщила Госпогранслужба Украины и опубликовала видео спасения

"Друг, пей и ползи за дроном" - именно такое послание аэроразведчики 68-й отдельной егерской бригады отправили с дрона раненому пограничнику Сергею Купину вместе с горячим чаем.

В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что Купин получил ранение в ходе боевых действий на Сватисском направлении. Однако, из-за близости к вражеским позициям, украинские военные не могли его эвакуировать с поля боя. Пограничнику было очень трудно передвигаться самостоятельно, но он сумел проползти 700 метров до украинских позиций.

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Оператор дрона из 68-й отдельной егерской бригады с помощью дрона предоставлял раненому военнослужащему указания по направлению его движения, помогая ему попасть в нужное место.

Необычную историю спасения жизни со счастливым концом смотрите в видео:

Фото: скриншот

"Слишком близкая дистанция до врага: с одной стороны - около 100 метров, с другой - 200, возможно, 300. И подойти туда безопасно не было возможным. Мы видели, что какой-то участок он уже прополз, и предлагали ему ползти за дроном, чтобы вытянуть его на ту дистанцию, где пехота сможет выйти и встретить его", - рассказал аэроразведчик "Луг".

Воспоминаниями о пережитом поделился и сам Купин. По словам военнослужащего, он думал, что может остаться "200-м".

"Этот дрон опустился, "посмотрел" и полетел. Ну полетел, тот полетел. Когда начал лететь, я уже вижу, что он что-то несет. Я думал, все уже... Думаю, что тоже уже сейчас "200-й". Сбросил водичку, записку. Так оно все и произошло. У меня было только желание, чтобы меня быстро эвакуировали, потому что напуган был, голодный, холодный был, перемерз весь", - рассказал пограничник.

Как отметили в ГПСУ, после того, как пограничник Сергей Купин самостоятельно прополз 700 метров до позиций подразделений Сил обороны, украинские военные вынесли его с поля боя.

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские военные чудом спасли раненого побратима, который оказался неподалеку от позиций российских оккупантов. С помощью дрона удалось успешно эвакуировать его. Пилоты роты ударных беспилотников 68-й ОЭБр "Шершни Довбуша" заметили раненого военного, который лежал на поле в снегу один и даже не двигался.

Напомним, ранее жизнь украинского военного на Бахмутском направлении смог чудом спасти хлеб. Российская пуля прошила автомобиль, рюкзак военнослужащего, однако впоследствии застряла в буханке хлеба.

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