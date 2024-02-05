Наступление на 4 области Украины: эксперт назвал направление главного удара РФ

Аналитик отмечает, что план российского военно-политического командования заключается в том, чтобы заставить Украину распылять силы и ресурсы.

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Россияне могут перейти в наступление на границе с 4 областями / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

Российский диктатор Владимир Путин недавно заявил, что российское военно-политическое командование рассматривает возможность отодвинуть линию фронта от российской границы. Этим самым президент РФ дает понять, что не исключает возможности расширения линии боевого соприкосновения за счет открытия новых направлений вторжения в Сумской, Черниговской, Харьковской и Киевской областях. Об этом в интервью Главреду рассказал сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

По словам эксперта это ничто иное как военно-политическое давление на Украину.

"Россияне будут это делать для того, чтобы прежде всего растянуть оперативные резервы Вооруженных сил Украины на прикрытие всех участков границы. То, что сейчас происходит в Донецкой области - это невыполнение даже первого этапа так называемой специальной военной операции", - указывает Снегирев.

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Кроме этого, он отметил, что 30 сентября 2022 года Путин объявил о включении "ЛНР" и "ДНР" в состав Российской Федерации в административных границах этих двух областей. Он также отмечает, что если по состоянию на февраль 2024 года ВСУ контролируют более 50% территории Донецкой области, то это, прежде всего, является военным и политическим поражением лично для Путина.

"Наступление на вышеупомянутые области нужно Путину, чтобы снизить возможности ВСУ в моменте переброски оперативных резервов не только на Авдеевское направление, но и на наиболее угрожающие, Купянское и Лиманское. Именно поэтому создаются предпосылки для искусственного обострения ситуации на границе. Неслучайным является резкое обострение деятельности разведывательно-диверсионных групп в Черниговской и Сумской областях, аналогичная ситуация происходит и в Харьковской", - делает вывод Снегирев.

Эксперт указывает на то, что Путин понимает, что сейчас реализовать план включения четырех областей Украины (Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей) в состав РФ нет никакой возможности.

"Во-первых, вывезенные из Херсона прах Потемкина и российские памятники как символы российского присутствия - это показательные вещи, которые свидетельствуют о том, что русские возвращаться туда не будут. Во-вторых, нет возможности для проведения широкомасштабных наступательных действий с целью полной оккупации Запорожской и Харьковской областей", - отмечает Снегирев.

Поэтому Путин сужает цели так называемой СВО до создания санитарной зоны, причем весьма условной, - добавляет аналитик.

"То есть основной замысел для наступления - это военно-политическое давление с целью создания напряженности на условно российско-украинской границе. Потому что то, что происходит на границе - это линия боевого столкновения, а не граница в ее классическом, международном понимании", - говорит Снегирев.

Снегирев резюмирует, что ключевая задача России - это распылить украинские военные и финансовые возможности.

Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Война России против Украины - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, Андрей Коваленко, глава Центра противодействия дезинформации СНБО и лейтенант ВСУ, заявил, что Россия массово концентрирует свои военные силы в районе Купянска.

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