Бросает на штурм новые резервы: РФ пошла в наступление на трех направлениях

Украинский защитник отмечает, что фиксируются новые поставки боеприпасов из России.

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Враг наращивает силы и средства, а также увеличил удары КАБами, при этом активизировался на Бахмутском, Авдеевском и Сватовском направлениях, рассказал командир боец подразделения 4-й бригады "Рубеж" Нацгвардии Андрей Отченаш.

"Оперативная ситуация на фронте осложняется. Враг подвозит большие резервы, чтобы проводить наступательные операции", - сообщил он в комментарии Каналу 24.

По его словам, за последние несколько недель увеличилось число атаки КАБами по прифронтовым поселкам.

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Украинский защитник отмечает, что фиксируются новые поставки боеприпасов из России. При этом не исключено, что снаряды предоставила стране-агрессору Северная Корея.

"Была даже ситуация, когда мне очень повезло. Я вышел на улицу из блиндажа, чтобы сделать манипуляции с коптером и очень близко прилетел снаряд. Слава Богу не взорвался", – рассказал он, комментируя качество поставляемых РФ северокорейских снарядов.

Он пояснил, что звук снаряда можно различить, когда он летит очень быстро и очень близко – тогда он начинает не свистеть, а шуршать. Услышав гул, Андрей успел лечь на землю, и боеприпас, к счастью, не взорвался. И так было неоднократно.

Война в Украине

Ранее сообщалось о том, что у РФ крупные потери, бригадный генерал назвал направление. Враг за сутки провел 55 боевых столкновений и совершил 666 артобстрелов, рассказал Александр Тарнавский.

Напомним, в Институте изучения войны раскрыли, что российские войска в сложных погодных условиях усиливают наступления - хотят прорваться вперед и получить новые позиции до президентских выборов в России.

Помимо прочего, российская оккупационная армия усилила артиллерийские обстрелы, пытаясь разрушить цепи снабжения ВСУ. Ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман рассказал об усилении наступления российских оккупантов на Авдеевском направлении, для ВСУ существует угроза.

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