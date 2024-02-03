Мощный удар ВСУ на юге: у РФ крупные потери, бригадный генерал назвал направление

В операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск Таврия враг нанес 37 авиаударов, провел 55 боевых столкновений и совершил 666 артобстрелов.
Как сообщил командующий ОСГВ Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram, общие потери врага за минувшие сутки составили 382 человека и 30 единиц военной техники, не считая БПЛА.
В частности:
- 4 танка;
- 5 ББМ;
- 6 артсистем;
- 14 автомобилей;
- 1 единица специальной техники;
- 2 вражеских склада боеприпасов.
Кроме того, нейтрализовано или уничтожено 140 БПЛА разных типов, добавил Тарнавский.
Подробности боев на Таврическом направлении
Как уточнили в Объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления, на Авдеевском направлении наши воины и воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 29 атак врага в районе Авдеевки и еще 15 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.
На Марьинском направлении украинские воины и воины продолжают сдерживать противника недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 7 атак.
На Шахтерском направлении украинские защитники отбили атаку оккупантов южнее Золотой Нивы Донецкой области.
На Запорожском направлении Силами обороны отражены 3 атаки противника в районе Работино и западнее Вербового Запорожской области.
Война в Украине
Ранее сообщалось о том, что ВСУ "покрошили" сотни россиян. Украинские защитники держат оборону и производят активные действия, рассказал Александр Тарнавский.
Напомним, в Институте изучения войны раскрыли, что российские войска в сложных погодных условиях усиливают наступления - хотят прорваться вперед и получить новые позиции до президентских выборов в России.
Помимо прочего, российская оккупационная армия усилила артиллерийские обстрелы, пытаясь разрушить цепи снабжения ВСУ. Ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман рассказал об усилении наступления российских оккупантов на Авдеевском направлении, для ВСУ существует угроза.
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