Мощный удар ВСУ на юге: у РФ крупные потери, бригадный генерал назвал направление

Враг за сутки провел 55 боевых столкновений и совершил 666 артобстрелов, рассказал Александр Тарнавский.

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Александр Тарнавский рассказал о боях на юге / Коллаж: Главред, Фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко, armyinform.com.ua

В операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск Таврия враг нанес 37 авиаударов, провел 55 боевых столкновений и совершил 666 артобстрелов.

Как сообщил командующий ОСГВ Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram, общие потери врага за минувшие сутки составили 382 человека и 30 единиц военной техники, не считая БПЛА.

В частности:

видео дня

4 танка;

5 ББМ;

6 артсистем;

14 автомобилей;

1 единица специальной техники;

2 вражеских склада боеприпасов.

Кроме того, нейтрализовано или уничтожено 140 БПЛА разных типов, добавил Тарнавский.

Подробности боев на Таврическом направлении

Как уточнили в Объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления, на Авдеевском направлении наши воины и воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 29 атак врага в районе Авдеевки и еще 15 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины и воины продолжают сдерживать противника недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 7 атак.

На Шахтерском направлении украинские защитники отбили атаку оккупантов южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 3 атаки противника в районе Работино и западнее Вербового Запорожской области.

Война в Украине

Ранее сообщалось о том, что ВСУ "покрошили" сотни россиян. Украинские защитники держат оборону и производят активные действия, рассказал Александр Тарнавский.

Напомним, в Институте изучения войны раскрыли, что российские войска в сложных погодных условиях усиливают наступления - хотят прорваться вперед и получить новые позиции до президентских выборов в России.

Помимо прочего, российская оккупационная армия усилила артиллерийские обстрелы, пытаясь разрушить цепи снабжения ВСУ. Ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман рассказал об усилении наступления российских оккупантов на Авдеевском направлении, для ВСУ существует угроза.

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