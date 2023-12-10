Всего за сутки ВСУ ликвидировали сотни оккупантов на Таврическом направлении

Армия Украины стойко продолжает бой.

https://glavred.info/ukraine/vsego-za-sutki-vsu-likvidirovali-sotni-okkupantov-na-tavricheskom-napravlenii-10523753.html Ссылка скопирована

Всего за сутки ВСУ ликвидировали сотни оккупантов / коллаж: Главред, фото: 67ОМ, 22 ОМБ

За прошедшие сутки украинские защитники смогли ликвидировать сотни россиян и десятки вражеской техники на Таврическом направлении. Об этом сообщил объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.

Стало известно, что за 24 часа оккупанты нанесли 6 авиаударов, 512 артобстрелов и провели 33 боевых столкновения.

Ситуация на направлениях

В районах Авдеевки, Тоненького, Новобахмутовки и Первомайского Силам обороны Украины удалось отбить 19 атак.

видео дня

В районах Марьинки, Победы и Новомихайловки врага сдерживают, там было отбито 8 атак. На Шахтерсокм направлении в районе Старомайского украинские защитник и отбили 2 вражеские атаки.

На Запорожском направлении в районах Новопокровки и западнее Роботино военные Украины отбили 3 атаки оккупантов.

Потери врага

В пресс-службе сообщили, что Мелитопольское направлении держит оборону, Силы обороны активно наносят потери врагу, истощают его вдоль всей линии соприкосновения и ликвидируют технику.

За сутки ВСУ удалось уничтожить:

5 ББМ

1 артсистему

склад боеприпасов

2 склада с горюче-смазочными материалами

5 единиц техники

Ситуация на фронте

Напомним, в Институте изучения войны раскрыли, что российские войска в сложных погодных условиях усиливают наступления - хотят прорваться вперед и получить новые позиции до президентских выборов в России.

Также,аналитики Института изучения войны сообщили, что украинские войска продолжают ведение наступательных операций на Западе Запорожской области. Отдельно, ВСУ успешно контратаковали к западу от Работиного.

Помимо прочего, российская оккупационная армия усилила артиллерийские обстрелы, пытаясь разрушить цепи снабжения ВСУ. Ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман рассказал об усилении наступления российских оккупантов на Авдеевском направлении, для ВСУ существует угроза.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.