Всего за сутки ВСУ ликвидировали сотни оккупантов на Таврическом направлении

За прошедшие сутки украинские защитники смогли ликвидировать сотни россиян и десятки вражеской техники на Таврическом направлении. Об этом сообщил объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.
Стало известно, что за 24 часа оккупанты нанесли 6 авиаударов, 512 артобстрелов и провели 33 боевых столкновения.
Ситуация на направлениях
В районах Авдеевки, Тоненького, Новобахмутовки и Первомайского Силам обороны Украины удалось отбить 19 атак.
В районах Марьинки, Победы и Новомихайловки врага сдерживают, там было отбито 8 атак. На Шахтерсокм направлении в районе Старомайского украинские защитник и отбили 2 вражеские атаки.
На Запорожском направлении в районах Новопокровки и западнее Роботино военные Украины отбили 3 атаки оккупантов.
Потери врага
В пресс-службе сообщили, что Мелитопольское направлении держит оборону, Силы обороны активно наносят потери врагу, истощают его вдоль всей линии соприкосновения и ликвидируют технику.
За сутки ВСУ удалось уничтожить:
- 5 ББМ
- 1 артсистему
- склад боеприпасов
- 2 склада с горюче-смазочными материалами
- 5 единиц техники
Ситуация на фронте
Напомним, в Институте изучения войны раскрыли, что российские войска в сложных погодных условиях усиливают наступления - хотят прорваться вперед и получить новые позиции до президентских выборов в России.
Также,аналитики Института изучения войны сообщили, что украинские войска продолжают ведение наступательных операций на Западе Запорожской области. Отдельно, ВСУ успешно контратаковали к западу от Работиного.
Помимо прочего, российская оккупационная армия усилила артиллерийские обстрелы, пытаясь разрушить цепи снабжения ВСУ. Ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман рассказал об усилении наступления российских оккупантов на Авдеевском направлении, для ВСУ существует угроза.
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