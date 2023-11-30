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"Негде держать оборону": защитник Украины о критической ситуации в Авдеевке

Елизавета Бельмас
30 ноября 2023, 19:17
Оккупанты продолжают наступательные дейтсвия на Авдеевском направлении.
Защитник Украины о критической ситуации в Авдеевке
Защитник Украины о критической ситуации в Авдеевке / коллаж: Главред, фото: УНИАН, 37 ОБМП

Вражеская армия на Авдеевском направлении использовала уже всевозможные силы и ресурсы против ВСУ. Главной задачей Сил обороны Украины на данный момент является максимальная ликвидация атакующего потенциала врага. Об этом рассказал майор МВД Максим Морозов "Лютый" , который борется за Авдеевку с 2014 года.

По словам военного, сложная ситуация сейчас на юге от города. Там, в населенных пунктах Первомайское и Северное солдаты ВС РФ пытаются продвигаться, но ситуацию контролируют ВСУ.

Однако более сложно, как сообщает "Лютый", в районе промзоны. Там происходят постоянные бои, которые превращают эту территорию в "кучу строительного мусора".

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"Ситуация там просто критическая. Там критично по той причине, что просто негде держать оборону", - объясняет военный.

Также он добавил, что постоянные попытки штурмов, авиационные удары и удары КАБами россияне не оставляют севернее, возле "Коксохима". В целом, везде происходят постоянные бои и попытки оккупантов расширить серые зоны, чтобы в последствии взять их под свой контроль.

Максим Морозов ко всему добавил, что возможное вынужденное отступление из промзоны будет критичным.

"После промзоны идет авдеевская так называемая старуха — это старая часть города, где частная застройка. Конечно, там будет очень сложно закрепиться как нам, так и врагу. Она будет, скорее всего, серой зоной, а наши оборонительные рубежи будут проходить дальше. То есть, если мы рассматриваем какой-то критический или просто негативный вариант на промзоне, то следующей будет малоэтажная застройка, где можно "зацепиться". Но пока ведутся бои за промзону, поэтому давайте сначала поборемся на ней, а уже когда она превратится в сплошной строительный мусор, будем рассматривать другие сценарии", — говорит воин.

Главной целью Сил обороны сейчас является максимальное желание погасить атакующий потенциал врага. Только после этого ситуация сможет стабилизироваться.

Ситуация на Авдеевском направлении

Оккупанты России в районе Авдеевки Донецкой области активизировали свои штурмовые действия. Враг усилил артиллерийские и авиационные удары. Местами россияне задействуют бронетехнику, ВСУ ее жгут. Об этом заявил представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

Ситуация на Авдеевском направлении остается напряженной, поскольку противник продолжает атаковать позиции Сил обороны Украины, акцентируя внимание, в частности, на промзоне. Об этом рассказал офицер "Легиона Свободы" Максим Морозов.По его словам, именно промзона является одной из наиболее активных точек боевых действий.

Однако, представитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что Силы обороны Украины успешно удерживают под контролем Авдеевский коксохимический завод. Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

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война в Украине Авдеевка
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