Бои уже в промзоне: россияне готовятся к уличным боям в Авдеевке - офицер ВСУ

Как отметил офицер "Легиона Свободы" план россиян заключается в полном захвате Авдеевской промзоны после чего начнутся уличные бои за контроль над городом.

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Враг пытается полностью вытеснить силы обороны Украины из промзоны / Коллаж Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, 22 отдельная механизированная бригада

Ситуация на Авдеевском направлении остается напряженной, поскольку противник продолжает атаковать позиции Сил обороны Украины, акцентируя внимание, в частности, на промзоне. Об этом рассказал офицер "Легиона Свободы" Максим Морозов.

По его словам, именно промзона является одной из наиболее активных точек боевых действий.

"Постоянно там идут бои, враг пытается установить контроль над промзоной, перейти из промзоны в уличные бои на "старуху" - это старая часть города Авдеевка, где преимущественно одноэтажные здания. Враг пытается полностью вытеснить из промзоны украинские силы сопротивления, пока ему это не удается. Происходят достаточно жесткие бои, но заявить, что промзона потеряна или, что враг ее контроля, нельзя", - подчеркнул офицер. видео дня

По словам офицера, на южном фланге ситуация, хоть и непростая, но стабильная – там удалось укрепить оборонительные позиции, и атаки врага не являются критическими, но представляют определенные трудности. Тем временем, противник активно пытается прорваться на север города, где находится Авдеевский коксохим, однако безуспешно.

"Что касается перерезания логистики, враг делает огромные попытки, все это направлено на то, чтобы расширить Северную клишню и чтобы перерезать дорогу в Авдеевку. Они превращают в строительный мусор промзона для того, чтобы там невозможно было держать оборону. Но это касается промзоны, это касается и высотных зданий, которые есть в Авдеевке", - пояснил спикер.

Он также добавил, что противник систематически осуществляет разведку и обстреливает артиллерией и авиацией здания, в которых, по их мнению, могут находиться украинские военные.

Наступление россиян на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска сосредоточили свои основные усилия исключительно на окружении и захвате Авдеевки. Они продолжают проводить наступательные операции, используя технику и артиллерию.

Как сообщил глава Авдеевской МВА Виталий Барабаш, россияне проводят штурм города в лоб и с флангов и активно пытаются прорваться в промышленную зону города.

По словам представителя Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна, противник увеличил количество наземных пехотных атак. Вооруженные силы Украины успешно отражают атаки и эффективно уничтожают значительное количество российской бронетехники.

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